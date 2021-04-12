Между противниками строительства Намахвани ГЭС и полицией произошло столкновение

Протестующие через кордон полиции пытались прорваться к селу Намахвани, где собираются строить ГЭС, но безуспешно, после этого они изменили маршрут следования и направились к офису компании-контрактора

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Ситуация в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета (Западная Грузия), где с утра собираются противники строительства каскада Намахвани ГЭС, накалилась.

Противники строительства Намахвани ГЭС вновь собираются на акцию на новом месте>>

На месте мобилизована полиция. Кордоны полицейских стоят на пути людей к месту строительства ГЭС.

На месте образовалась давка. Одна из протестующих - молодая женщина - потеряла сознание.

Организатор акции и один из основателей движения "Защитников ущелья Риони" Варлам Голетиани призывает собравшихся сохранять спокойствие и не отвечать агрессией на агрессию.

"Среди нас женщины и дети. Идет дождь. Мы хотим пройти по нашей земле. Почему вы нас не пропускаете", - обратился Голетиани к полицейским.

Протестующие ждут объяснений со стороны МВД и считают, что их права грубо нарушаются.

Сегодня же экскаваторы перерыли землю в районе села Намахвани, где еще накануне стояли палатки протестующих. В МВД объяснили демонтаж палаток возможным повышением уровня воды в реке Риони, что может создать опасность для жизни участников акции.

Сейчас участники акции направляются к офису контрактора проекта - компании "Энка".

Протесты против проекта Намахвани ГЭС начались полгода назад. Местное население и неправительственные организации требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.

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