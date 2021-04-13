Насколько эффективна китайская вакцина, которую получила Грузия? – ответ эпидемиологов

Использование вакцины китайского производства Sinopharm, сто тысяч доз которой уже поступили в страну, начнется только после того, как она получит авторизацию ВОЗ

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Эффективность китайской вакцины Sinopharm составляет 79-86%, Sinovac в некоторых странах – 51%, а в некоторых – 70%, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, комментируя распространившуюся информацию о низкой эффективности вакцин китайского производства.

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По словам Гамкрелидзе, заявление, которое было сделано накануне в связи с эффективностью препарата, касалось Sinovac, а не Sinopharm, сто тысяч доз которой Грузия уже получила.

Как отметил Гамкрелидзе, в мире использовано уже сто миллионов доз Sinopharm и 60 миллионов доз Sinovac. В Турции, Китае, Азербайджане широко используется Sinovac. Этот препарат в большом количество закупили Бразилия и Чили.

"Они опирались именно на бразильское исследование, когда было сделано это заявление. Директор NCDC Китая заявил, что сегодняшние вакцины используются при неотложных случаях во время пандемии. Эффективность их защиты разная. Всемирная организация здравоохранения разрешает использование вакцины, если она преодолевает 50-процентный барьер. Если у вакцины эффективность составляет больше 50%, она допускается на рынок", – пояснил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог Грузии пояснил, что вакцина защищает каждого второго человека от разных осложнений и, что самое главное, от смерти. Для сравнения: эффективность всех вакцин, которые в мире используются против гриппа, колеблется от 60 до 80%. Однако люди вакцинируются, чтобы не заразиться или же перенести болезнь легко.

"Именно такое назначение имеют эти ковид-вакцины. Мнения, высказанные вчера не были правильно интерпретированы", – отметил Гамкрелидзе.

Что касается использования китайской вакцины в Грузии, то, по словам Гамкрелидзе, для ее применения имеется легальная основа, но нужно признание ВОЗ. В том случае, если какая-нибудь вакцина не сможет получить авторизацию, совет иммунизации Грузии обсудит данный вопрос и примет соответствующее решение, отметил главный эпидемиолог страны.

В мировых СМИ появилась информация о низкой эффективности китайской вакцины против коронавируса, однако директор Центра по контролю заболеваний Китая Гао Фу вскоре опроверг эту информацию, заявив, что это следствие "полного непонимания".

Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.

Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer. Грузия уже получила сто тысяч доз китайской вакцины, однако, когда в стране начнется ее использование, пока неизвестно.

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