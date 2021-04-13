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Турция передала Минобороны Грузии специальную технику

Турция спонсирует модернизацию военного аэродрома в Грузии

photo : press-service of the Ministry of Defence of Georgia
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (186)
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Техническая помощь Грузии оказана турецкой стороной в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами, подписанного в 2019 году

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Два микроавтобуса и различную спецтехнику Силы обороны Грузии получили от Турции в рамках Соглашения о сотрудничестве в военной сфере, подписанного правительствами двух стран в 2019 году, сообщает министерство обороны Грузии.

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Различные виды специального оборудования и вспомогательные аэродромные средства направлены на улучшение материально-технической базы аэродрома в Марнеули (Восточная Грузия).

В конце 2020 года Турция выделила министерству обороны Грузии грант на 100 млн лир (примерно 17,5 миллиона долларов). Грант предоставлен в рамках межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами для закупки товаров и услуг военного назначения, желательно от компаний, оперирующих в Турции. По соглашению, сумма должна быть использована в течение пяти лет после выделения на конкретные проекты.

Первый замминистра обороны Грузии Лела Чиковани и замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс
photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
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"Вместе с послом Турции мы присутствовали на передаче техники Силам обороны Грузии в рамках гранта, утвержденного в 2019 году. Мы практически освоили все те гранты, которые надо было освоить и даже те, которые были неосвоенными с 2007 года. Это дает нам возможность получить от наших партнеров еще больше помощи, и углубить сотрудничество", – заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

На церемонии передачи новой спецтехники на базе авиационной эскадрильи в Марнеули присутствовали посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган, заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Грузии бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, командующий авиацией и ВВС Сил обороны полковник Серго Нинуа, а также представители военного атташе и атташе Турции.

​В рамках гранта в области военного сотрудничества в ноябре 2020 года Турция передала Силам обороны Грузии 35 автобусов и 12 единиц бронированных экскаваторов-погрузчиков. В начале 2021 года, Грузия получила в подарок лазерные дальномеры и инженерное оборудование.

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Темы:
Оборона Грузии (186)
Теги:
оборона, Турция, Грузия

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