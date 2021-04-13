17:48 13 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0798
  • 100 RUB4.4334
  • USD3.4232
Поиск
Мост через реку Ингури - дорога в Гальский район

Тбилиси ослабляет карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (73)
61141
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/07/251399042.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210413/251451332/Tbilisi-oslablyaet-karantin-dlya-zhiteley-Abkhazii-i-Yuzhnoy-Osetii.html

Межведомственный координационный совет отменил обязательный пятидневный карантин для пенсионеров, социально незащищенных лиц, многодетных семей и лиц с ОВЗ из Абхазии и Южной Осетии при переходе на контролируемую грузинскими властями территорию

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Для пенсионеров, социально незащищенных лиц, многодетных семей и лиц с ОВЗ, проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии, Межведомственный координационный совет Грузии отменил пятидневный обязательный карантин.

Главное о COVID на 13 апреля в Грузии: резкий скачок новых случаев инфицирования>>

Для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую грузинскими властями, ранее действовал 14-дневный карантин, который позже был заменен на пятидневный. Для определенной категории этих граждан карантин отменяется вообще.

Также жители Абхазии и Южной Осетии в случае проблем со здоровьем могут без пятидневного карантина получить необходимую медицинскую помощь.

Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ковид-география Грузии: Тбилиси лидирует по числу новых случаев

Решение об изменении действующих ограничений будет принято в ближайшем будущем после оценки текущей эпидситуации.

Межведомственный координационный совет еще раз призвал граждан правильно использовать защитные маски, поддерживать социальную дистанцию и избегать массовых мероприятий.

По распоряжению главы правительства соответствующие ведомства и дальше будут строго контролировать выполнение всех нормативных актов, направленных на предотвращение распространения вируса.

С момента первого случая коронавируса в Грузии было выявлено 290 129 лабораторно подтвержденных случаев, из которых 278 251 человек выздоровели, а 3 858 скончались.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (73)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Абхазия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новая статуя Христа в городе Энкантадо
Строительство третьей в мире по величине статуи Христа в Бразилии – фото
Свободу Мелия!: сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда - видео
"Свободу Мелия!": сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда – видео
Сколько служат в армиях стран бывшего СССР
Сколько служат в армии Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться