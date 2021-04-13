Тбилиси ослабляет карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Для пенсионеров, социально незащищенных лиц, многодетных семей и лиц с ОВЗ, проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии, Межведомственный координационный совет Грузии отменил пятидневный обязательный карантин.
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Для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую грузинскими властями, ранее действовал 14-дневный карантин, который позже был заменен на пятидневный. Для определенной категории этих граждан карантин отменяется вообще.
Также жители Абхазии и Южной Осетии в случае проблем со здоровьем могут без пятидневного карантина получить необходимую медицинскую помощь.
Решение об изменении действующих ограничений будет принято в ближайшем будущем после оценки текущей эпидситуации.
Межведомственный координационный совет еще раз призвал граждан правильно использовать защитные маски, поддерживать социальную дистанцию и избегать массовых мероприятий.
По распоряжению главы правительства соответствующие ведомства и дальше будут строго контролировать выполнение всех нормативных актов, направленных на предотвращение распространения вируса.
С момента первого случая коронавируса в Грузии было выявлено 290 129 лабораторно подтвержденных случаев, из которых 278 251 человек выздоровели, а 3 858 скончались.
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