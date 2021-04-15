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Акция протеста на месте строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года

"Грузинский марш" присоединился к акции противников строительства Намахвани ГЭС

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (45)
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В Рионском ущелье на западе Грузии идет 172-й день протеста, число участников которого постепенно разрастается и акция принимает все более масштабный характер

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Ультранационалистическая партия "Грузинский марш" поддержала акцию противников строительства Намахвани ГЭС, которая проходит сейчас в селе Гумати на западе Грузии.

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Таким образом "Грузинский марш" выражает солидарность с протестующими.

Уже 172 дня "Защитники ущелья Риони" протестуют против строительства Намахвани ГЭС. Они требуют от властей отказаться от идеи строительства ГЭС и убрать инвесторов с территории ущелья. Кроме того, протестующие требуют, чтобы вопросы, связанные со строительством ГЭС, решались на референдуме.

Участники акции отказываются вести переговоры с министром экономики Грузии Натией Турнава и хотят, чтобы к процессу подключился премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Вчера же о своей готовности выступить посредником между сторонами заявила Патриархия Грузии.

Как отметил один из организаторов движения Варлам Голетиани, протестующие сегодня еще раз призовут представителей МВД разрешить им провести акцию в селе Намахвани на месте строительства ГЭС. В противном случае пикетирование начнется в разных регионах страны и движение "Защитников Рионского ущелья" парализует города Грузии.

В селе Гумати по-прежнему сосредоточены силы полиции, которые не пропускают демонстрантов к направлении Намахвани. Накануне железными заграждениями была перекрыта дорога в направлении Гумати.

Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС в центре Кутаиси 14 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Протесты и предложения: скандал с Намахвани ГЭС продолжается

Протесты против проекта строительства каскада Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.

В свою очередь представители компании ENKA говорят о полной безопасности проекта строительства каскада Намахванской ГЭС. Кроме того, представитель турецкой компании Элене Губианури заявила, что на проекте будет трудоустроено 1 600 местных жителей.

Каскад "Намахвани ГЭС" должен соединить две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (45)
Теги:
Акция, ГЭС, Грузия

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