Кутаиси признан самым чистым городом в Грузии

Самым чистым регионом признан Кахети, самым чистым муниципалитетом – Зугдиди, названы также самые красивые улицы и дворы в городах и селах страны

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. В Грузии названы победители конкурса "Чистый регион 2020", сообщается на странице министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в Facebook.

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В этом году конкурс "Чистый регион" проводился в пятый раз. Были объявлены восемь номинаций, по которым участники могли предоставить организаторам фото- и видеоматериалы на конкурс.

Самым чистым регионом 2020 года назван Кахети, а самым чистым городом – Кутаиси.

В номинации "Чистый муниципалитет 2020" победил Зугдидский район. Номинация "Чистое село 2020" досталась селу Зеда Эцери (регион Самегрело - Земо Сванети).

Что же касается остальных номинаций, в номинации "Красивый балкон 2020" победила жительница Зугдиди Русудан Харгелия.

"Чистой/красивой улицей 2020" – названа улица Закариадзе в Тбилиси и проспект Гамсахурдия в Зугдиди.

В номинации "Красивый двор предприятия 2020" победила компания "Гвинашвилебис марани" в Сагареджо (Кахети).

Звание "Красивого двора 2020" завоевала жительница Хонского района Луиза Панцулая.

По решению жюри конкурса грамоты получили муниципалитеты Лагодехи и Ахалцихе за вклад в улучшение системы управления отходами. Грамоты получили также села Хурча и Велисцихе, а также улица Гогебашвили в Гори в номинации "Чистый/красивый двор".

Конкурс прошел в рамках проекта "Защитим чистоту Грузии". Проект осуществляется неправительственными организациями "Защитим чистоту Грузии" (KGT), совместно с местными и шведскими партнерами-организациями, Союзом исследователей природы Грузии "Орхис", "Движением зеленых Грузии – друзья Земли", министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства, правительством Швеции.

Проект направлен на содействие внедрению системы устойчивого природоохранного развития, на повышение самосознания населения, обеспечение включенности бизнес-сектора и правительства в процесс улучшения системы управления отходами. Все это обеспечит право человека жить в чистой и здоровой среде, отмечают организаторы.

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