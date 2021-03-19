SOS! Рядом с Тбилиси умирает озеро, рыба выбрасывается на берег - что происходит в Кумиси?

В озере Кумиси на востоке Грузии массово гибнут рыбы и черепахи. Смотрите на видео Sputnik Грузия подробности экологической катастрофы

Кумиси – искусственное водохранилище на территории почти в 500 гектаров было создано во второй половине прошлого века из небольшого природного болота, которое славилось залежами солевых грязей.

Кумиси было увеличено при помощи создания искусственных притоков от рек Куры и Алгети. Речные воды опреснили соленое болото и водоем стал благоприятной средой для разведения разных видов рыб.

Но в тяжелые 90-е годы искусственные притоки были разрушены, уровень воды в Кумиси начал падать и сегодня достиг критического уровня. Населяющая озеро живность начала постепенно вымирать от повышения уровня соли.

Уникальное озеро может спасти только возведение новых искусственных притоков. Однако на это нет средств ни у местного населения, ни у рыбных хозяйств.