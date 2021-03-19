17:47 19 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9758
  • 100 RUB4.5178
  • USD3.3298
Поиск
Видео

SOS! Рядом с Тбилиси умирает озеро, рыба выбрасывается на берег - что происходит в Кумиси?

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (561)
22202
Новости
Все новости
Все новости
video: Vladimir Umikashvili / Anna Anastasiadi
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/13/251218832.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210319/251219050/SOS-Ryadom-s-Tbilisi-umiraet-ozero-ryba-vybrasyvaetsya-na-bereg---chto-proiskhodit-v-Kumisi.html

В озере Кумиси на востоке Грузии массово гибнут рыбы и черепахи. Смотрите на видео Sputnik Грузия подробности экологической катастрофы

Кумиси – искусственное водохранилище на территории почти в 500 гектаров было создано во второй половине прошлого века из небольшого природного болота, которое славилось залежами солевых грязей.

Кумиси было увеличено при помощи создания искусственных притоков от рек Куры и Алгети. Речные воды опреснили соленое болото и водоем стал благоприятной средой для разведения разных видов рыб.

Но в тяжелые 90-е годы искусственные притоки были разрушены, уровень воды в Кумиси начал падать и сегодня достиг критического уровня. Населяющая озеро живность начала постепенно вымирать от повышения уровня соли.

Уникальное озеро может спасти только возведение новых искусственных притоков. Однако на это нет средств ни у местного населения, ни у рыбных хозяйств.

Темы:
Видео-новости из Грузии (561)
Теги:
Экология, Рыба, Кумиси, Тбилиси, Грузия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок The World Is Going Upside Down канадского фотографа Thomas Vijayan, занявший первое место в категории Animals in their habitat и ставший победителем конкурса World Nature Photography Awards 2020
Лучшие снимки дикой природы: победители конкурса World Nature Photography Awards 2020
SOS! Рядом с Тбилиси умирает озеро, рыба выбрасывается на берег - что происходит в Кумиси?
SOS! Рядом с Тбилиси умирает озеро, рыба выбрасывается на берег - что происходит в Кумиси?
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться