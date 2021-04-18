17:15 18 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1187
  • 100 RUB4.5355
  • USD3.4363
Поиск
Прохожие на проспекте Руставели в Тбилиси в масках в период эпидемии коронавируса

Пик третьей волны пандемии коронавируса в Грузии придется на конец апреля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (101)
26502
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/13/250937930.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210418/251498393/Pik-tretey-volny-pandemii-koronavirusa-v-Gruzii-pridetsya-na-konets-aprelya.html

Ежедневный показатель инфицирования впервые превысил 4%, но по данным за 14 дней он все еще составляет 2,9%, заявил врач

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Коронавирус достигнет своего пика в Грузии в следующие две недели, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается.

Люди в масках идут по проспекту Руставели во время эпидемии коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ковид-география Грузии: более половины случаев выявлены в Тбилиси

"Ежедневный положительный показатель впервые превысил 4%, но по данным за 14 дней он все еще составляет 2,9%. Ухудшаются и другие показатели, увеличился индекс воспроизводства, увеличилась нагрузка в сфере здравоохранения, а количество активных случаев составляет 10 478", - сказал Амиран Гамкрелидзе.

Как отметил главный эпидемиолог Грузии, довольно низок и показатель ношения масок в стране, он не превышает 50%.

"Сейчас самое главное - очень спокойно и скромно завершить празднование Пасхи. Рекомендации следует строго соблюдать как в дни до Пасхи, так и в последующие", - сказал Амиран Гамкрелидзе.

Эпидемия коронавируса - вакцинация жителей
© REUTERS / HAZEM AHMED
Вакцинацию от коронавируса в Грузии приостановят на пасхальные праздники

На вопрос, какие дополнительные ограничения будут введены, если эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшится и 14-дневный показатель превысит 4%, Гамкрелидзе ответил, что этот вопрос обсуждается на заседаниях Межведомственного координационного совета.

В настоящее время зарегистрировано 10 478 активных случаев заражения, из них 2 982 человека проходят лечение в больницах, 439 находятся в ковид-гостиницах, 7057 человек проходят лечение на дому.

С начала пандемии в Грузии выявлено 295 358 случаев заражения, выздоровели 280 915 пациентов, скончались 3 939.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (101)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
Сражение за Риони: противники Намахвани ГЭС не отступают – фото
Мужчина продолжил рыбачить, несмотря на пожар за его спиной
Экстремальная рыбалка: мужчина продолжил рыбную ловлю, несмотря на пожар за его спиной
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Цифры и не только: что связывает Грузию с Арменией
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться