Пик третьей волны пандемии коронавируса в Грузии придется на конец апреля

Ежедневный показатель инфицирования впервые превысил 4%, но по данным за 14 дней он все еще составляет 2,9%, заявил врач

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Коронавирус достигнет своего пика в Грузии в следующие две недели, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается.

"Ежедневный положительный показатель впервые превысил 4%, но по данным за 14 дней он все еще составляет 2,9%. Ухудшаются и другие показатели, увеличился индекс воспроизводства, увеличилась нагрузка в сфере здравоохранения, а количество активных случаев составляет 10 478", - сказал Амиран Гамкрелидзе.

Как отметил главный эпидемиолог Грузии, довольно низок и показатель ношения масок в стране, он не превышает 50%.

"Сейчас самое главное - очень спокойно и скромно завершить празднование Пасхи. Рекомендации следует строго соблюдать как в дни до Пасхи, так и в последующие", - сказал Амиран Гамкрелидзе.

На вопрос, какие дополнительные ограничения будут введены, если эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшится и 14-дневный показатель превысит 4%, Гамкрелидзе ответил, что этот вопрос обсуждается на заседаниях Межведомственного координационного совета.

В настоящее время зарегистрировано 10 478 активных случаев заражения, из них 2 982 человека проходят лечение в больницах, 439 находятся в ковид-гостиницах, 7057 человек проходят лечение на дому.

С начала пандемии в Грузии выявлено 295 358 случаев заражения, выздоровели 280 915 пациентов, скончались 3 939.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

