Прививать китайской вакциной в Грузии начнут с 4 мая

Грузия ждет, когда китайская вакцина пройдет авторизацию в ВОЗ, которая намечена на конец апреля, поэтому прививки начнутся с начала мая

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Вакцинация китайской вакциной Sinopharm начнется в Грузии 4 мая, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Авторизацию Всемирной организации здравоохранения китайская вакцина должна получить в конце апреля, поэтому использование этой вакцины в Грузии начнется с начала мая.

По словам главного эпидемиолога Грузии, в стране наблюдается динамика роста желающих сделать прививку против коронавируса, однако цифры не столь высоки, как хотят того эпидемиологи.

"Могу вам сказать, что наблюдается незначительная динамика роста, но не та, которую мы хотим. Поэтому призывы должны звучать постоянно, что сегодня есть возможность вакцинировать население старше 55 лет вакциной AstraZeneca и как можно больше людей должно зарегистрироваться и привиться. Второе, в ближайшее время будет задействована вакцинация китайским препаратом Sinopharm, вакцинация начнется 4 мая, который хранится в стране в количестве 100 тысяч доз", – сказал Гамкрелидзе в эфире телеканала Rustavi 2.

Вакцинация от коронавируса в Грузии будет приостановлена на время пасхальных праздников в период с 30 апреля по 3 мая включительно, когда в стране действуют официальные выходные.

Сто тысяч доз вакцины Sinopharm китайского производства привезли в Грузию 3 апреля.

Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.

Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

В Грузии вакцинация началась с 15 марта препаратом AstraZeneca, а с 30 марта – Pfizer. К этому времени в Грузии прививки сделали более 28 тысяч человек, в среднем в день вакцинируется чуть более тысячи человек.

Согласно данным Национального центра, на данном этапе ведется повторная регистрация на ревакцинацию вакциной Pfizer, и ее уже прошли восемь тысяч человек.

Национальный центр уверяет, что все привившиеся от коронавируса вакциной Pfizer смогут сделать повторную вакцинацию своевременно.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

