Минздрав Грузии создал портал предварительной регистрации на вакцинацию

Главная цель задействования портала оценить ожидания и интересы граждан возрастом старше 18 лет, связанные с вакцинами

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Минздрав Грузии задействовал портал предварительной регистрации на вакцинацию, главная цель которого – определение количества желающих сделать прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

С помощью этого портала граждане могут заранее пройти регистрацию на вакцинацию и выбрать желаемую вакцину. Для регистрации граждане должны заполнить регистрационную форму.

Гражданам предложено выбрать три приоритетные вакцины из предложенных семи:

Pfizer/BioN-Tech

Astra-Zeneca/Oxford

Moderna/Lonza

Johnson & Johnson

Novavax

Sinopharm

Sinovac Biotech Co.

Пройти предварительную регистрацию могут лица старше 18 лет. Главная цель задействования портала – оценить ожидания и интересы граждан, связанные с вакцинами.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, затем лица старше 55 лет, а также лица, находящиеся на диализе или пациенты с пересаженными органами. Недавно совет иммунизации Грузии принял решение не вакцинировать лиц младше 55 лет препаратом AstraZeneca.

Грузия получила и сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, однако этим препаратом в стране пока не вакцинируют. Предположительно, регистрация на китайскую вакцину в Грузии начнется с 27 апреля.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали более 30 тысяч человек.

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