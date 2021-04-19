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Пандемия коронавируса - вакцины Pfizer и Moderna

Минздрав Грузии создал портал предварительной регистрации на вакцинацию

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (112)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210419/251509548/Minzdrav-Gruzii-sozdal-portal-predvaritelnoy-registratsii-na-vaktsinatsiyu.html

Главная цель задействования портала оценить ожидания и интересы граждан возрастом старше 18 лет, связанные с вакцинами

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Минздрав Грузии задействовал портал предварительной регистрации на вакцинацию, главная цель которого – определение количества желающих сделать прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

С помощью этого портала граждане могут заранее пройти регистрацию на вакцинацию и выбрать желаемую вакцину. Для регистрации граждане должны заполнить регистрационную форму.

Гражданам предложено выбрать  три приоритетные вакцины из предложенных семи: 

  • Pfizer/BioN-Tech 
  • Astra-Zeneca/Oxford
  • Moderna/Lonza
  • Johnson & Johnson
  • Novavax
  • Sinopharm
  • Sinovac Biotech Co.

Пройти предварительную регистрацию могут лица старше 18 лет. Главная цель задействования портала – оценить ожидания и интересы граждан, связанные с вакцинами.

Эпидемия коронавируса - вакцинация жителей
© REUTERS / HAZEM AHMED
Вакцинацию от коронавируса в Грузии приостановят на пасхальные праздники

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer.  На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, затем лица старше 55 лет, а также лица, находящиеся на диализе или пациенты с пересаженными органами. Недавно совет иммунизации Грузии принял решение не вакцинировать лиц младше 55 лет препаратом AstraZeneca.

Грузия получила и сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, однако этим препаратом в стране пока не вакцинируют. Предположительно, регистрация на китайскую вакцину в Грузии начнется с 27 апреля. 

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали более 30 тысяч человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (112)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Минздрав Грузии, Грузия

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