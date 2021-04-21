Пик третьей волны коронавируса в Грузии придется на конец апреля - начало мая

Эпидемиологии рассчитывают, что третий удар COVID-19 не будет таким разрушительным, как второй в ноябре-декабре, поскольку коронавирус плохо переносит солнце и тепло

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Пик третьей волны коронавируса в Грузии ожидается на конец апреля и первую половину мая, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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По его словам, в стране эпидситуация ухудшается, снизился и показатель выздоровления с 97% до 94%. Вместе с тем Гамкрелидзе пояснил, что ожидаемый пик третьей волны не будет таким, как в ноябре-декабре.

"Думаю, что он (пик - ред.) не должен быть таким драматичным, как это было в ноябре-декабре из-за многих факторов. Первое – определенная часть населения уже перенесла инфекцию, а это от 600 до 650 тысяч человек. Официально сегодня у нас зарегистрировано около 299 тысяч инфицированных, но мы считаем в два раза больше, так как многие переболели вообще без симптомов или с минимальными симптомами. К тому же небольшая часть населения вакцинирована. Однако этого недостаточно для общественного иммунитета", - заявил Гамкрелидзе.

Еще один фактор, из-за чего пик в конце апреля должен быть не таким сильным, – теплый сезон. Как отметил Гамкрелидзе, в ноябре-декабре был холодный период, комфортное для респираторных заболеваний время, а сейчас наступает теплая пора.

"Доказано, что прямое действие солнечного луча подавляюще действует на коронавирус. Так что пик может быть более мягким и не таким разрушительным", - отметил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе выразил надежду, что Патриархия Грузии сделает все возможное, чтобы не допустить распространения вируса.

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По словам Гамкрелидзе, в связи с праздником Пасхи планируется провести с Патриархией консультации. Эпидемиологи просят всех в пасхальные дни максимально соблюдать рекомендации: обязательно пользоваться масками и внутри церкви, и за ее пределами, соблюдать дистанцию и следовать санитарным нормам.

"Пасха 2 мая, в это время тепло. Паства должна быть, в основном, во дворе, но соблюдать дистанцию. Это все даст нам возможность избежать излишнего риска распространения вируса. Я уверен, что Патриархия сделает все, чтобы не было повышенного риска и правила везде были соблюдены", - подчеркнул эпидемиолог.

Гамкрелидзе сообщил, что с 30 апреля в связи с пасхальными праздниками в стране процесс вакцинации будет приостановлен, а с 4 мая он возобновится.

Главный эпидемиолог Грузии также коснулся темы вакцин. По его словам, в Грузии осталось 11 тысяч свободных доз вакцины AstraZeneca.

По последней информации, в Грузии прививки от коронавируса сделали 31 911 человек, из них 18 455 вакцинировались препаратом AstraZeneca, а 13 546 – Pfizer.

До 15 мая на вакцинацию зарегистрированы 23 332 человека, из них 11 371 - на AstraZeneca, 11 961 – на Pfizer.

На сегодняшний день в Грузии процесс вакцинации проходит в 31 медучреждении, в которых работает 61 бригада. В день одна бригада может вакцинировать до двух тысяч человек. На данный момент показатель вакцинации колеблется от 1,3 до 1,4 тысячи в день. Желательно, чтобы данный показатель возрос до 2-3 тысяч, отметил Гамкрелидзе. Он не исключил, что до конца мая количество бригад на вакцинации увеличится до 250-300.

27 апреля Грузия получит 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca, столько же доз страна получит в середине мая, сообщил Гамкрелидзе.

Что же касается ста тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, которую Грузия уже получила, то с 27 апреля уже можно будет зарегистрироваться и на нее.

Грузия ведет переговоры на поставку ста тысяч доз еще одной китайской вакцины - Sinovac. Часть вакцины Sinopharm (из полмиллиона доз) Грузия, предположительно, получит в июне.

Что же касается граждан, которые сделали вакцину препаратом Pfizer, для них вторая доза сохранена и они могут ее сделать.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

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