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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улице

Ковид-география Грузии: где выявлено больше инфицированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (128)
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Sputnik Грузия
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Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 27 995 тестов на коронавирус и выявлено 1 226 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 21 апреля составляет 4,38%, за две недели – 3,55%, за семь дней – 4,37%.

Из 1 226 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 731. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 101
  • Имерети – 75
  • Квемо Картли – 61
  • Шида Картли – 56
  • Гурия – 13
  • Самегрело - Земо Сванети – 96
  • Кахети – 49
  • Мцхета-Мтианети – 29
  • Самцхе-Джавахети – 7
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8

На данный момент в Грузии 12 700 активных случаев, из них 3 424 нуждаются в стационарном лечении, 400 человек находятся в ковид-гостиницах, 8 655 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 586 пациентов тяжелое, 113 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (128)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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