Ковид-география Грузии: где выявлено больше инфицированных

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 27 995 тестов на коронавирус и выявлено 1 226 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Главный эпидемиолог Грузии: страна в шаге от третьей волны коронавируса>>

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 21 апреля составляет 4,38%, за две недели – 3,55%, за семь дней – 4,37%.

Из 1 226 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 731. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 101

Имерети – 75

Квемо Картли – 61

Шида Картли – 56

Гурия – 13

Самегрело - Земо Сванети – 96

Кахети – 49

Мцхета-Мтианети – 29

Самцхе-Джавахети – 7

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8

На данный момент в Грузии 12 700 активных случаев, из них 3 424 нуждаются в стационарном лечении, 400 человек находятся в ковид-гостиницах, 8 655 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 586 пациентов тяжелое, 113 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале