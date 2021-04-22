В Грузии коронавирусом переболели около 30 тысяч детей

Для детей, переболевших коронавирусом, на базе двух детских клиник Иашвили и Цицишвили открылись центры здоровья, в которых обследование им будут проводить врачи разных профилей

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. В Грузии с начала пандемии коронавирус перенесли 30 тысяч детей - эту цифру назвал медицинский директор Тбилисской центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.

Минздрав Грузии добавит одну тысячу коек для ковид-пациентов>>

В связи с началом третьей волны коронавируса, он призвал всех родителей в случае продолжительных симптомов обязательно обращаться к врачам и сообщил, что на базе клиник Иашвили и Цицишвили открылись центры здоровья для несовершеннолетних с постковидными симптомами.

Детей, у которых проблемы со здоровьем, спустя месяц после выздоровления от коронавируса проверит мультидисциплинарная группа и в случае необходимости проведет диагностику. Для этого родители должны сами связаться с медучреждениями.

"После инфекции еще долго, вплоть до 6-8 месяцев, как у взрослых, так и у детей наблюдается продолжение старых симптомов или появляются совершенно новые. В целом, считается, что у 10% населения симптомы могут держаться больше 12 недель, а у 30-33% - более короткое время", - заявил Чхаидзе.

По его словам, медицина пока не может сказать, что вызывает такую продолжительность симптомов, но они обязательно нуждаются в оценке. Среди симптомов может быть нарушение сна, нехватка воздуха, продолжительный кашель, общая слабость, слабость мышц, боль в суставах и так далее.

"Среди педиатрических пациентов описано около ста симптомов, которые связаны с посткоронавирусным положением", - отметил Чхаидзе.

Центры здоровья для несовершеннолетних с постковидными симптомами начали работать с 21 апреля. Состояние пациентов оценивают педиатр, кардиолог, пульмонолог, невролог и так далее. К процессу подключен и психолог, поскольку часто встречаются случаи депрессии и изменение характера у детей.

"Этот центр ориентирован на оценку состояния детей, на диагностическое обследование в неотложных случаях. У нас в стране 30 тысяч детей перенесли коронавирус. Мы просим родителей, не имеет значения, тяжело проходил коронавирус, в острой форме или в легкой, если спустя месяц после болезни наблюдается какой-нибудь симптом, они обязательно должны к нам обратиться", - отметил Чхаидзе.

Чхаидзе считает, что такие дети должны быть под наблюдением врача долго, возможно год. Он пояснил, что у детей после коронавируса иногда развивается так называемый мультисистемный воспалительный синдром, которые вызывает нарушение сердечно-сосудистой системы, поэтому они нуждаются в длительном наблюдении.

Синдром мультисистемного воспаления – серьезное осложнение новой коронавирусной инфекции, которое поражает детей и подростков в возрасте до 19 лет. Оно обязательно требует лечения и наблюдения в мультипрофильной больнице. Лечить осложнение амбулаторно или на дому нельзя.

С начала пандемии в стране выявлено более 300 тысяч случаев заражения короанвирсом, вылечились более 283 тысяч, скончался 3 981 человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.