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Эпидемия коронавируса - туристы в масках

Инспекция труда Минздрава Грузии готовит рекомендации для туристического сектора

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (133)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210422/251540943/Inspektsiya-truda-Minzdrava-Gruzii-gotovit-rekomendatsii-dlya-turisticheskogo-sektora.html

Документ, который разрабатывается с учетом международных требований к туризму в условиях пандемии, в скором времени будет обнародован. Он и станет "руководством" к экономической активности туристического сектора

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Инспекция труда подготовила документ для туристического сектора, который должен обеспечить безопасное размещение и обслуживание туристов, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире телекомпании Rustavi-2 .

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По ее словам, длительность активности туристического сектора будет зависеть от того, насколько хорошо представители этой сферы смогут выполнить установленные требования.

"Государство придает большое значение экономической активности в условиях пандемии, и все понимаем, что туризм для Грузии достаточно прибыльная сфера. Исходя из этого, мы хотим иметь как можно больше туристов в условиях, когда в мире туризм существенно ограничен. Однако, важна и готовность к этому сектора, обслуживающего туристов, в первую очередь гостиниц  и ресторанов", - заявила Тикарадзе.

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Как отметила министр, подготовленный инспекцией труда документ основывается не столько на внутренние, сколько на международные требования, обеспечивающие как безопасность туриста, так и безопасную среду в самой стране.

"Мы скоро представим этот документ, и все будет зависеть от того, насколько сектор сможет отвечать установленным требованиям. Длительность их экономической активности будет зависеть от этого", - отметила Тикарадзе.

По данным Национальной администрации туризма, за первый квартал 2021 года в Грузию было осуществлено всего 134,7 тысячи визитов международных путешественников, что на 89,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сухопутные границы Грузии из-за пандемии остаются закрытыми с марта 2020 года. В марте этого года власти  открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать Грузию без обязательного длительного карантина.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (133)
Теги:
туризм, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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