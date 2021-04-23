COVID-статистика – уровень инфицирования в Грузии остается стабильно высоким

На данный момент в Грузии 13 231 активный случай и 584 тяжелых пациента, 113 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 28 751 тест на коронавирус, 14 187 – на антиген, 14 564 – ПЦР-теста и выявлено 1 271 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 301 535 случаев инфицирования.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 729 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 284 286 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 11 пациентов, а с начала пандемии – 3 992.

Из 1 271 нового случая в Тбилиси зафиксировано 781, Аджарии – 98, Имерети – 71, Квемо Картли – 52, Шида Картли – 53, Гурия – 41, Самегрело - Земо Сванети – 91, Кахети – 48, Мцхета-Мтианети – 27, Самцхе-Джавахети – шесть, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – три.

На данный момент в Грузии 13 231 активный случай, из них 3 527 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 584 пациентов тяжелое, 113 подключены к аппарату искусственного дыхания. 682 человек находятся в ковид-гостиницах. 9022 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 232 человека, в самоизоляции – 21 834.

Показатель положительности по данным на 22 апреля составляет 4,42%, за две недели – 3,75%, за семь дней – 4,55%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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