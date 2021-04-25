Драка перед богослужением - ситуация в Чкондидской епархии остается напряженной

Митрополит смог зайти в храм Рождества Богородицы в селе Салхино и начать богослужение только после того, как в дело вмешалась полиция

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Праздничное богослужение в честь Вербного воскресенья (Бзоба) в Кафедральном соборе Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского района началось с драки и словесных оскорблений.

Противостояние произошла между сторонниками действующего митрополита Стефане и его предшественника епископа Петре Цаава.

Волнение началось после появления на территории храма местного бизнесмена Клементи Кекутия. Сторонники Цаава, среди которых до 20 священнослужителей, потребовали от бизнесмена покинуть территорию. Его обвиняют в оскорблениях епископа Петре Цаава и в желании присвоить часть территории Чкондидской епархии себе.

Что касается митрополита Стефане, его появление также вызвало шум. Он смог зайти в храм и начать богослужение только после того, как в дело вмешалась полиция.

Противостояние между сторонниками митрополита и его предшественника произошло и 22 апреля. Митрополита Чкондидского Стефане не пустили на службу в Кафедральный собор Рождества Богородицы. Двери церкви закрыли сторонники его предшественника Петре Цаава, полномочия которого были приостановлены в результате скандала в Патриархии.

После закрытия дверей в храм между священнослужителями в Мартвили произошло не только словесное, но и физическое противостояние.

В Патриархии отмечают, что действующий митрополит Чкондидской епархии — Стефане (Калаиджишвили), наделен Священным Синодом Грузинской Православной Церкви всеми полномочиями по управлению епархией. Поэтому оценку действий своих противников сделает вскоре сам митрополит.

Предшественник митрополита Стефане епископ Петре Цаава руководил Чкондидской Епархией с 21 декабря 2006 года. В 2019 году он вызвал грандиозный скандал после своих публичных заявлений о том, что патриарх Илия Второй "покрывает в Патриархии грех мужеложества".

Владыку Петре не лишили духовного звания, однако потребовали от него удалиться в монастырь и отозвали от руководства епархией.

Кафедра и резиденция Чкондидского митрополита находится в городе Мартвили. В епархию входят два района региона Самегрело – Мартвильский и Абашский, и расположенные там 16 церквей и три монастыря.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.