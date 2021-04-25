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Патрульная полиция и полицейские. Противостояние в Чкондидской епархии - село Салхино Мартвильского района, 25 апреля 2021 года

МВД возбудило уголовное дело в связи с дракой в епархии на западе Грузии

© Sputnik / STRINGER
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Скандал в Патриархии Грузии (57)
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Во дворе собора в Салхино и на прилегающей территории в настоящее время находятся полицейские, а в участке ведется допрос двух человек

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. МВД Грузии начало расследование по факту драки у Кафедрального собора Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского района на западе Грузии, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

Праздничное богослужение в честь Вербного воскресенья (Бзоба) в Кафедральном соборе Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского района этим утром началось с драки и словесных оскорблений.

Противостояние в Чкондидской епархии - село Салхино Мартвильского района, 25 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Драка перед богослужением - ситуация в Чкондидской епархии остается напряженной

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса Грузии - "насилие".

Как отмечает начальник главного управления региона Самегрело - Земо Сванети Николоз Диасамидзе, в настоящее время ведется допрос двух человек.

По его словам, все причастные к инциденту будут идентифицированы.

Во дворе собора и на прилегающей территории остаются правоохранители.

Противостояние между сторонниками митрополита и его предшественника произошло и 22 апреля. Митрополита Чкондидского Стефане не пустили на службу в Кафедральный собор Рождества Богородицы. Двери церкви закрыли сторонники его предшественника Петре Цаава, полномочия которого были приостановлены в результате скандала в Патриархии.

Противостояние в Чкондидской епархии в Мартвили 8 марта 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Страсти в Чкондидской епархии: к резиденции митрополита стянута полиция

В Патриархии отмечают, что действующий митрополит Чкондидской епархии — Стефане (Калаиджишвили), наделен Священным Синодом Грузинской Православной Церкви всеми полномочиями по управлению епархией. Поэтому оценку действий своих противников сделает вскоре сам митрополит.

Предшественник митрополита Стефане епископ Петре Цаава руководил Чкондидской Епархией с 21 декабря 2006 года. В 2019 году он вызвал грандиозный скандал после своих публичных заявлений о том, что патриарх Илия Второй "покрывает в Патриархии грех мужеложества".

Владыку Петре не лишили духовного звания, однако потребовали от него удалиться в монастырь и отозвали от руководства епархией.

Кафедра и резиденция Чкондидского митрополита находится в городе Мартвили. В епархию входят два района региона Самегрело – Мартвильский и Абашский, и расположенные там 16 церквей и три монастыря.

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Темы:
Скандал в Патриархии Грузии (57)
Теги:
Скандал в Патриархии, Патриархия Грузии, МВД Грузии, Грузия

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