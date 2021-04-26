COVID-статистика – в Грузии больше выздоровевших, меньше инфицированных

На данный момент в Грузии 13 174 активных случаев, из них 3 676 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 644 пациентов тяжелое, 126 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 11 226 тестов на коронавирус: 3 463 – на антиген, 14 564 – ПЦР-тестов и выявлено 521 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 304 272 случая инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 058 человек, а с начала пандемии – 287 029.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 18 пациентов, а с начала пандемии – 4 043.

Из 521 нового случая в Тбилиси зафиксировано 285, Аджарии – 68, Имерети – 36, Квемо Картли и Шида Картли – по десять, Гурии – шесть, Самегрело - Земо Сванети – 49, Кахети – 39, Мцхета-Мтианети – 16, Самцхе-Джавахети – два, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – ни одного.

На данный момент в Грузии 13 174 активных случая, из них 3 676 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 644 пациентов тяжелое, 126 подключены к аппарату искусственного дыхания. 727 человек находятся в ковид-гостиницах. 8 771 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 227 человек, в самоизоляции – 26 989.

Показатель положительности по данным на 25 апреля составляет 4,64%, за две недели – 4,03%, за семь дней – 4,51%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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