Для кого нерабочие дни в мае будут рабочими

Выходных не будет в основном для медицинских учреждений, на которых лежит основной груз борьбы с пандемией, работать также придется и многим жизнеобеспечивающим сферам

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Выходные, объявленные правительством 4-11 мая в Грузии, нерабочими будут не для всех сфер.

Согласно совместному приказу Минздрава и министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, данное решение не коснется: учреждений первичного здравоохранения, учреждений стационарной медицинской помощи, также тех медучреждений, которые включены в процесс управления коронавирусом (превенция, диагностика, лечение), независимо от источника финансирования.

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Также в нерабочие дни будут работать фармацевтические учреждения, круглосуточные специализированные учреждения по уходу, мобильные группы госпрограммы социальной реабилитации и заботы о ребенке, подпрограммы обеспечения убежищем бездомных детей.

В нерабочие дни будут работать пищевые предприятия, предприятия по производству корма для животных, дистрибуция, реализация, автомобильные грузовые перевозки, железнодорожные и воздушные перевозки, портовое, аэропортовое, навигационное обслуживание, почта и курьерское обслуживание.

Работу продолжат и сферы водоснабжения, генерации электроэнергии, передачи, распределения, подачи электроэнергии и газа, также не прекратятся операции по добыче нефти и газа.

Юридические и физические лица, ответственные за размещение людей в карантин, их транспортировку, питание, безопасность и создание соответствующих условий в период карантина, также будут работать. К списку также относятся представители спасательных бригад, сферы производства-доставки кислорода, предприятия, в которых из-за технологических особенностей невозможно остановить процесс: сфера похоронных услуг, металлургия, горнодобывающая промышленность, отрасль обогащения недр и т.д.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране правительство объявило дни с 4 по 11 мая нерабочими. Решение было принято межведомственным координационным советом.

В правительстве назвали это продлением пасхальных каникул. На Пасху жители Грузии будут отдыхать четыре дня – с 30 апреля по 3 мая. 12 мая – еще один официальный выходной. В этот день в Грузии отмечается День Апостола Андрея Первозванного.

Тысячи граждан, трудоустроенных в частных компаниях или же в государственном секторе, выйдут на работу только 13 мая.

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