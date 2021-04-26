В Грузии начнут выдавать ковид-паспорта - Минздрав уже работает в этом направлении

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, грузинский ковид-паспорт будет соответствовать параметрам и стандартам европейского аналога

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В Грузии в ближайшее время начнется выдача ковид-паспортов, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

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На данный момент идет работа над теми параметрами, которые должны быть отражены в ковид-паспортах, отметила она.

"Мы действительно рассматриваем вопрос внедрения ковид-паспортов, идет работа над теми основными параметрами, которые должны быть отражены в них. Это будет обязательно история вакцинации, история перенесенных заболеваний, результат ПЦР-теста. Думаю, в ближайшее время мы сможем внедрить эту практику", - заявила Габуния.

В свою очередь, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что грузинский ковид-паспорт будет соответствовать параметрам и стандартам европейского аналога и работа над ним завершится в течение двух недель.

Как отметил Гамкрелидзе, в Грузии уже 2 887 человек вакцинировались дважды и могут потребовать ковид-паспорт для выезда за границу.

"Сегодня мы выдаем такой документ по электронной базе иммунизации", - отметил Гамкрелидзе.

В Грузии к этому времени прививки от коронавируса сделали 38 553 человека. Из них препаратом Pfizer вакцинировали 13 756 человек, AstraZeneca – 21 910. Две дозы вакцины Pfizer сделали 2887 человек. Что касается китайской вакцины Sinopharm, то зарегистрироваться на нее, по предварительной информации, будет возможно уже с 27 апреля.

Минздрав Грузии задействовал портал предварительной регистрации на вакцинацию - https://www.moh.gov.ge/covid-chart/register/welcome, главная цель которого – определение количества желающих сделать прививку от коронавируса. С помощью этого портала граждане могут заранее пройти регистрацию на вакцинацию и выбрать желаемую вакцину.

Чтобы справиться с пандемией, вакцинировать в Грузии необходимо, по мнению эпидемиологов, не менее 60% населения.

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