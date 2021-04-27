Эпидситуация ухудшается: главное о коронавирусе в Грузии на 27 апреля

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 27 373 теста на коронавирус и выявлено 1 578 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 19 апреля составляет 5,76%, за две недели – 4,19%, за семь дней – 4,48%.

Из 1 578 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 001. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 128

Имерети – 89

Квемо Картли – 56

Шида Картли – 61

Гурия – 39

Самегрело - Земо Сванети – 84

Кахети – 63

Мцхета-Мтианети – 41

Самцхе-Джавахети – 8

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.

На данный момент в Грузии 13 826 активных случаев, из них 3 644 нуждаются в стационарном лечении, 694 человека находятся в ковид-гостиницах, 9 488 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 658 пациентов тяжелое, 142 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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