COVID-география в Грузии: Тбилиси лидирует по количеству инфицированных

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 29 487 тестов на коронавирус и выявлено 1 551 случай заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Главный эпидемиолог Грузии: страна в шаге от третьей волны коронавируса>>

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 27 апреля составляет 5,26%, за две недели – 4,39%, за семь дней – 4,63%.

Из 1 578 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 918. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 121

Имерети – 82

Квемо Картли – 69

Шида Картли – 61

Гурия – 32

Самегрело - Земо Сванети – 130

Кахети – 48

Мцхета-Мтианети – 35

Самцхе-Джавахети – 12

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.

На данный момент в Грузии 14 482 активных случая, из них 3 780 нуждаются в стационарном лечении, 707 человек находятся в ковид-гостиницах, 9 995 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 732 пациентов тяжелое, 156 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале