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Пандемия коронавируса - китайская вакцина Sinopharm

На вакцинацию китайским препаратом в Грузии зарегистрировались почти семь тысяч человек

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (89)
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Регистрация на Sinopharm была объявлена вечером 27 апреля, и менее чем за сутки вакцинироваться ею уже выразили желание 6,7 тысячи человек

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. На вакцинацию китайским препаратом Sinopharm в Грузии уже зарегистрировались более 6,7 тысячи человек, заявил во время видеовключения замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

В Грузии вакцинироваться смогут и лица старше 18 лет>>

В Грузии с восьми часов вечера 27 апреля открылась регистрация на китайскую вакцину, использование которой начнется с 4 мая.

По данным на утро 28 апреля, на Sinopharm до 15 мая зарегистрированы более 6,7 тысячи граждан.

"Пока портал открыт до 15 мая. Так что, регистрация идет очень активно. И это радует. Граждане стали осознавать, насколько важна вакцинация для их защиты", – заявил Имнадзе.

Имнадзе отметил, что особой активностью отличаются жители Тбилиси. К этому времени уже зарегистрировались 4,5 тысячи тбилисцев. Он выразил надежду, что процесс вакцинации будет успешным.

Китайская вакцина Sinopharm
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Регистрация на китайскую вакцину начинается в Грузии с 27 апреля

Грузия в начале апреля получила сто тысяч доз китайской вакцины. В ближайшее время поступит вторая китайская вакцина Sinovac (сто тысяч доз), и дополнительная доза Sinopharm (полмиллиона доз) поступит в июне-июле. Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.

Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 41 801 человек, из них полную двойную дозу вакцины – 4 397.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (89)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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