19:24 28 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1727
  • 100 RUB4.6121
  • USD3.4548
Поиск
Эпидемия коронавируса - продавщица в аптеке в маске

В Грузии создается Национальная лаборатория лекарств

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Здравоохранение в Грузии (415)
8210
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1c/250186490.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210428/251593786/V-Gruzii-sozdaetsya-Natsionalnaya-laboratoriya-lekarstv.html

Собственная лаборатория медикаментов позволит Грузии на месте контролировать качество лекарственных препаратов и их соответствие международным стандартам

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Национальная лаборатория лекарств, которая будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов, создается в Грузии, об этом заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе во время выступления в парламенте в формате "час министра".

В Грузии начнут выдавать ковид-паспорта - Минздрав уже работает в этом направлении>>

Для создания лаборатории лекарств уже мобилизован бюджет и соответствующая инфраструктура.

Как отметила Тикарадзе, для проверки качества медикаментов Грузии до сих пор приходится обращаться к лабораториям Европы, что связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами.

"Качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них", - заявила Тикарадзе.

Министерство здравоохранения Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Новая реформа здравоохранения Грузии разрабатывалась с участием экспертов ВОЗ

Как отметила глава Минздрава Грузии, в этом году впервые был выдан сертификат GMP, который предусматривает высшую международную оценку фармацевтического производства.

"К сожалению, на сегодняшний день большая часть фармацевтического производства и дистрибуции в стране не может удовлетворить этим стандартам. Именно поэтому, с целью обеспечения населения качественными медикаментами, процесс GMP и GDP инспектирования станет более интенсивным, после чего обязательно последуют соответствующие пропорциональные меры", - заявила Тикарадзе.

Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC\S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов. Тикарадзе уверена, что членством в данном объединении будет сделан еще один большой шаг в обеспечении населения качественными медикаментами. Более того, повысятся экспортные возможности медикаментов национального производства.

"Министерство будет тесно сотрудничать с фармацевтическим сектором в этом направлении, ориентируясь как на интересы государства, так и частного бизнеса", - отметила министр.

Внедрением GMP/GDP Грузия признает стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. В ведомстве отмечают, что внедрение этих стандартов способствует усилению фармацевтического сектора и развитию экономики страны.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Здравоохранение в Грузии (415)
Теги:
Парламент Грузии, здравоохранение, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фотомодель Винни Харлоу после 93-ей церемонии вручения Оскар в Беверли-Хиллз
Великолепие и шик: наряды с 93-ей церемонии вручения " Оскар" - фото
Протесты в Грузии: “Защитники Риони” митинговали против Намахвани ГЭС у суда - видео
Протесты в Грузии: “Защитники Риони” митинговали против Намахвани ГЭС у суда - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться