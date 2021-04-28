В Грузии создается Национальная лаборатория лекарств

Собственная лаборатория медикаментов позволит Грузии на месте контролировать качество лекарственных препаратов и их соответствие международным стандартам

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Национальная лаборатория лекарств, которая будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов, создается в Грузии, об этом заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе во время выступления в парламенте в формате "час министра".

В Грузии начнут выдавать ковид-паспорта - Минздрав уже работает в этом направлении>>

Для создания лаборатории лекарств уже мобилизован бюджет и соответствующая инфраструктура.

Как отметила Тикарадзе, для проверки качества медикаментов Грузии до сих пор приходится обращаться к лабораториям Европы, что связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами.

"Качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них", - заявила Тикарадзе.

Как отметила глава Минздрава Грузии, в этом году впервые был выдан сертификат GMP, который предусматривает высшую международную оценку фармацевтического производства.

"К сожалению, на сегодняшний день большая часть фармацевтического производства и дистрибуции в стране не может удовлетворить этим стандартам. Именно поэтому, с целью обеспечения населения качественными медикаментами, процесс GMP и GDP инспектирования станет более интенсивным, после чего обязательно последуют соответствующие пропорциональные меры", - заявила Тикарадзе.

Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC\S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов. Тикарадзе уверена, что членством в данном объединении будет сделан еще один большой шаг в обеспечении населения качественными медикаментами. Более того, повысятся экспортные возможности медикаментов национального производства.

"Министерство будет тесно сотрудничать с фармацевтическим сектором в этом направлении, ориентируясь как на интересы государства, так и частного бизнеса", - отметила министр.

Внедрением GMP/GDP Грузия признает стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. В ведомстве отмечают, что внедрение этих стандартов способствует усилению фармацевтического сектора и развитию экономики страны.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.