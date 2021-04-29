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Пандемия коронавируса - производство и хранение вакцины Pfizer в Бельгии

Вторая партия вакцины Astrazeneca поступит в Грузию 30 апреля

© AFP / JOHN THYS
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (92)
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Грузия также ожидает очередные партии китайских вакцин и параллельно ведет переговоры о поставках с другими производителями

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Вторая партия вакцины Astrazeneca (43 тысяч доз) будет доставлена в Грузию 30 апреля, заявила в эфире телекомпании Rustavi 2 глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

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По ее словам, начать массовую вакцинацию планировалось после июля, однако совет иммунизации принял решение открыть окно регистрации для всех граждан уже сейчас.

Пандемия коронавируса - китайская вакцина Sinopharm
© AFP / NICOLAS ASFOURI
На вакцинацию китайским препаратом в Грузии зарегистрировались почти семь тысяч человек

"На данный момент страна располагает сто тысячами доз вакцины Sinopharm, мы ждем предоставления дополнительных 250 тысяч доз. Также ждем около 90 тысяч доз вакцины Astrazeneca, ведем переговоры с Moderna и Pfizer", – отметила Тикарадзе, добавив, что переговоры продолжаются и с другими производителями вакцины.

Как утверждает Тикарадзе, в стране не будет дефицита вакцин, и все желающие смогут вакцинироваться.

Вечером 29 апреля Грузия получит первую партию (100 тысяч доз) китайской вакцины Sinovac. В первой половине мая ожидается еще 43 тысячи доз Astrazeneca.

В начале апреля поступило сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Дополнительную дозу Sinopharm (полмиллиона доз) Грузия получит в июне-июле.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 41 801 человек, из них полную двойную дозу вакцины – 4 397 граждан.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (92)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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