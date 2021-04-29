Грузия прощается с Кахи Кавсадзе: гражданская панихида пройдет в театре Руставели

Похороны актера состоятся 30 апреля. Он будет похоронен на Сабурталинском кладбище рядом с женой актрисой Беллой Мирианашвили

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Гражданская панихида по выдающемуся грузинскому актеру Кахи Кавсадзе пройдет 29 и 30 апреля в Национальном театре им. Шота Руставели.

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Как сообщает администрация театра, попрощаться с актером можно будет с 15:00 до 19:00. Вынос тела состоится в субботу, 1 мая, в 14:00.

В последний путь большого актера проводят из Кашветской церкви. Он будет похоронен на Сабурталинском кладбище рядом с женой – безвременно ушедшей из жизни актрисой Беллой Мирианашвили.

Все расходы по похоронам Кахи Кавсадзе взяло на себя государство.

В знак траура театр Руставели отменил спектакль 28 апреля.

Кахи Кавсадзе скончался на 86-м году жизни.

В конце ноября 2020 года актеру диагностировали коронавирус. После выздоровления его выписали из клиники. Позже, в связи с ухудшением состояния здоровья, Кахи Кавсадзе снова госпитализировали. За его жизнь боролись врачи Первой университетской клиники.

На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмов.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"

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