COVID-статистика Грузии – инфицированных больше выздоровевших

По числу инфицированных, как и прежде, лидирует Тбилиси, по регионам ситуация ухудшилась в Аджарии, а вот Рача-Лечхуми и Квемо Сванети остается чистым от коронавируса

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки проведено 29 024 теста на коронавирус, 11 185 – на антиген, 17 839 – ПЦР-тестов и выявлено 1 433 новых случая, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 308 834 случая инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 160 человек, с начала пандемии – 289 976.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 18 пациентов, а с начала пандемии – 4 095.

Из 1 433 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 904, Аджарии – 146, Имерети – 79, Квемо Картли – 54, Шида Картли – 39, Гурия – 31, Самегрело - Земо Сванети – 99, Кахети – 45, Мцхета-Мтианети – 28, Самцхе-Джавахети – восемь, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – ни одного.

На данный момент в Грузии 14 737 активных случаев, из них 3 765 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 728 пациентов тяжелое, 158 подключены к аппарату искусственного дыхания. 718 человек находятся в ковид-гостиницах. 10 254 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 217 человек, в самоизоляции – 31 415.

Показатель положительности по данным на 28 апреля составляет 4,94%, за две недели – 4,54%, за семь дней – 4,72%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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