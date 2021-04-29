Как часто придется вакцинироваться от коронавируса? – ответ грузинского специалиста

Специалисты советуют набраться терпения – коронавирус, если и уйдет, то ненадолго, делать прививки от него, как и от гриппа, придется каждый год

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Не исключено, что вакцинироваться от коронавируса придется каждый год, заявил руководитель национальной группы технических советников совета иммунизации, директор тбилисской Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе.

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"Возможно, что коронавирус станет сезонным вирусом, похожим на грипп. Такая вероятность существует. А исходя из этого, вместе с гриппом будем вакцинироваться и от коронавируса", – заявил Чхаидзе.

Он также не видит ничего необычного в том, что население не отказывается от вакцинации препаратами, которые пока не имеют авторизации Всемирной организации здравоохранения. На это, по его словам, указывает активность граждан при регистрации на китайскую вакцину – меньше чем за сутки более 6,7 тысячи человек.

"Из 13 вакцин, которые сейчас используются в мире, только три имеют авторизацию ВОЗ, хотя работают и остальные десять", – сказал профессор.

Чхаидзе отметил, что на сегодняшний день в мире очень много компаний работают над созданием медикаментов от коронавируса, и они близки к результату, но препараты не смогут заменить вакцину.

"Сегодня в мире существует не один медикамент для лечения гриппа, их целых восемь, они созданы против гриппа, но это не исключает вакцинацию", – отметил Чхаидзе.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделал 41 801 человек, из них полную двойную дозу вакцины сделали 4 397 граждан. По словам специалистов, чтобы победить пандемию, нужно вакцинировать минимум 60-70% населения.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

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