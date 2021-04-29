В Грузии не будут менять возрастной барьер для вакцины AstraZeneca

Совет иммунизации решил пока не расширять возрастной ареал вакцинации препаратом AstraZeneca, им по-прежнему будут прививать лиц старше 55 лет

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Совет иммунизации Грузии, рассмотрев возможность снижения возрастного барьера при вакцинации препаратом AstraZeneca, принял решение пока продолжать использовать его для вакцинации лиц старше 55 лет, заявила замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

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"В плане эффективности у AstraZeneca очень хорошие показатели. Однако, в последнее время несколько стран Европы ограничили ее использование для лиц до 55-60 лет. Мы тоже несколько недель назад приняли такое же решение", - заявила Габуния.

Она отметила, что, например, Великобритания продолжает вакцинировать препаратом AstraZeneca лиц старше 30 лет.

"AstraZeneca больше рекомендована для лиц преклонного возраста, и мы решили сохранить этот режим возрастного распределения", - отметила Габуния, добавив, что в Грузии около 600 тысяч человек старше 55 лет.

Как известно у вакцины AstraZeneca выявлен побочный эффект в виде тромбоцитопении. Именно по этой причине в Грузии препаратом AstraZeneca вакцинируются только лица старше 55 лет. Совет иммунизации принял такое решение после того, как Европейское агентство лекарственных средств и Всемирная организация здравоохранения распространили дополнительную информацию о возможных побочных эффектах AstraZeneca. Специалисты признали возможную связь между AstraZeneca и тромбозными осложнениями. Согласно существующим исследованиям, было выявлено 86 случаев осложнения в виде проявления тромбоэмболии на 20 миллионов привившихся. Это очень редкое осложнение, но оно все-таки есть.

Что же касается эпидситуации Грузии и готовности госпитального сектора, то, по словам Габуния, для инфицированных пациентов дополнительно мобилизовано около шести тысяч коек.

Габуния также сообщила, что на китайскую вакцину Sinopharm, по последним данным, зарегистрировались около 14 тысяч человек.

"Sinopharm в большей степени рекомендован для молодых возрастных групп, хотя он подходит практически всем возрастным группам, но данных о его эффективности на лиц старше 60 лет сравнительно меньше", - подчеркнула Габуния.

Что же касается авторизации китайского препарата Sinopharm, по словам Габуния, ВОЗ должна принять по этому поводу решение, предположительно, до конца недели.

Что касается еще одной китайской вакцины Sinovac, ее авторизация анонсирована на начало мая. Этот препарат на сегодняшний день широко используют Турция, Азербайджан, Украина.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 43 568 человек, из них полную двойную дозу вакцины - 5218.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

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