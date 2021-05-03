"Обычай" избивать жену или клевета – чем закончился скандал с насилием в театре Руставели

Признание в систематическом семейном насилии жена 39-летнего Бесо Зангури бывшая актриса Нинуца Макашвили сделала 12 апреля в эфире программы "Скрытый конверт" телеканала "Рустави 2". Зрители никогда не слышали от Макашвили ничего подобного, несмотря на то, что она довольно часто появляется на экранах, да и разошлась пара уже 11 лет назад.
Естественно, такое заявление актрисы не могло не вызвать переполоха. Слишком актуальная тема и слишком известные как "насильник", так и "жертва". Так что реакция последовала незамедлительно. Представители женских организаций, шоубизнеса, коллеги по актерскому цеху в тот же вечер публично заявили о своей поддержке Нинуце Макашвили и потребовали наказания Бесо Зангури.
На телевидении Макашвили рассказала о подробностях жизни с бывшим мужем. Зангури, по ее словам, безжалостно избивал ее, даже во время беременности, постоянно унижал и запугивал, угрожая расправиться с дорогими ей людьми.
"Мне было очень страшно, - вспоминает Нинуца. - В адрес членов моей семьи поступали угрозы, и я не могла об этом никому рассказать".
И продолжалось это, по признанию бывшей жены актера, почти два года. Пока девушка не собрала вещи и с ребенком на руках не убежала к матери. При этом младшая сестра Нинуцы, актриса и телеведущая Руска Макашвили заявила СМИ, что, независимо от давности факта насилия, виновный должен быть наказан, "а Бесо Зангури был, есть и всегда будет насильником", утверждает актриса.
Реакция театра
Государственный академический театр Руставели буквально на следующий день после признания Нинуцы Макашвили опубликовал короткий, но категоричный пост в Facebook: "Национальный театр Руставели осуждает любое насилие, в том числе семейное". После заявления актера временно сняли со всех спектаклей.
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsРежиссер Роберт Стуруа
Однако в поддержку Бесо в соцсетях высказался художественный руководитель театра, выдающийся режиссер и друг Зангури Роберт Стуруа. А написал маэстро следующее : "Раньше, когда мужчина покидал женщину, она обвиняла его в гомосексуализме, сейчас она делать этого не смеет, боится, что ее перестанут считать демократом, поэтому кричит: "Он бил меня 20 лет назад", и прикарманивает деньги на парфюмерию".
Позже режиссер добавил: "Когда вы убиваете человека и не уверены на 100% в его виновности, вы заслуживаете всего! Сурового наказания!
როცა კაცს კლავთ და არ ხართ მის დანაშაულში 100% დარწმუნებული, ყველაფრის ღირსნი ხართ! სასტიკი სასჯელისა!Опубликовано Robert Sturua Вторник, 13 апреля 2021 г.
Но такую защиту своего ученика учителем большая часть общества восприняла в штыки. Появились и те, кто переключился с персоны "домашнего тирана" Бесо Зангури на "театрального тирана", 82-летнего Роберта Стуруа. Часть негодующих даже устроила акцию протеста у театра Руставели c требованием отставки худрука. Они обвиняли Стуруа в том, что тот своими высказываниями поощряет притеснения по гендерному признаку.
Me Too по-грузински
Тем временем у предполагаемого насильника Зангури, чья вина, между прочим, пока официально не доказана и уголовного дела не заведено, появились защитники и среди политиков.
В частности, на сторону актера встал один из лидеров самой скандальной грузинской политической партии "Гирчи" Яго Хвичия. По его словам, "с кампанией Me Too в Грузии пора завязывать. Ведь женщины могут обвинить мужчин во всем что угодно, причем без доказательств".
Иное мнение выразила министр культуры Тея Цулукиани, которая посоветовала актеру Зангури незамедлительно покинуть театр, а Макашвили - начать сотрудничать со следствием. "Будет хорошо, если он сегодня же, скорейшим образом покинет театр, поскольку, кроме как призвать, я больше ничего не могу сделать", - заявила Цулукиани.
К слову, такого поворота событий общество не ожидало, поскольку новая глава ведомства ранее возглавляла Минюст Грузии и сама юрист по образованию. Казалось бы, кому как не ей знать о презумпции невиновности.
Нинуцу Макашвили же после публичного заявления вызвали на опрос. Но в полицию она не пошла, признавшись, что "меньше всего ей хотелось бы, чтобы Зангури посадили в тюрьму". Макашвили утверждает, что не преследовала такой цели - якобы своим примером она просто хотела показать всем женщинам, что говорить о насилии можно и нужно.
В свою очередь, актер Бесо Зангури факт насилия над бывшей женой категорически отрицает, заявляя, что готов ответить на вопросы следствия, слова Нинуцы - называет ложью.
"Если начнется расследование, я с радостью дам ответы следствию… До Нинуцы Макашвили у меня была другая жена, и после нее – тоже, я до сих пор женат. Они ничего подобного не подтверждают", - написал артист в соцсети Facebook.
При этом, Зангури признался, что может быть жестким, но, по его словам, знает границы: "Для меня есть красная черта, которую я никогда не перейду, и это насилие, которое я всегда осуждаю". Позже он сообщил, что уже "не в силах терпеть психологический террор", которому подвергается он и члены его семьи, в том числе дети.
"Почему так долго молчала?"
Насилие в нормальном человеке всегда вызывает протест. Тем более в отношении женщины и совершенное в присутствии детей. Что бы ни было сказано или сделано женщиной, такая реакция не только не допустима, но и должна уголовно наказываться. Но часть общества справедливо задалась вопросом - почему же Макашвили молчала целых 11 лет?
Ответ актрисы, что она была "слишком слаба для такой откровенности", может, и не вызывает сомнений, однако в то же время не совсем ясно, что именно она хотела сказать своим признанием сегодня и задумывалась ли о последствиях? Ведь у бывших супругов растет общий сын-подросток, который страдает от этого конфликта не меньше обеих сторон. Думала ли мать о психологическом состоянии сына, когда на всю страну обвиняла его отца в страшном преступлении?
В любом случае, конец истории пока не ясен. Постановки с участием Бесо Зангури с репертуара Театра Руставели временно сняли, но артиста не уволили, да и официального обвинения мужчине так и не предъявили. Тем временем радует одно - третья сторона конфликта, а именно - общество, которому нужно отдать должное, ведь оно мгновенно отреагировало и не осталось равнодушным к происходящему, вне зависимости от того, кто прав или виноват.
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