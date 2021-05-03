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Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба

В Грузии отмечают День поминовения усопших

© Sputnik / STRINGER
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Sputnik Грузия
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Из-за угрозы распространения коронавируса, правительство ввело запрет на посещение кладбищ по всей Грузии со 2 по 4 мая

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В первый день Светлой седмицы Грузинская Православная церковь отмечает день поминовения усопших, в церквях страны в этот день проходят поминальные службы.

В Грузии этот день является официальным выходным днем.

Могилы на Кукийском кладбище
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Полиция контролирует входы на кладбища по всей Грузии

Обычно в поминальный день люди семьями ездят на кладбища - посещение могил родственников на Пасху и в понедельник после нее в Грузии является древней традицией. Люди несут крашеные яйца и куличи на кладбища и часто устраивают там трапезы.

Однако, из-за угрозы распространения коронавируса, правительство ввело запрет на посещение кладбищ по всей Грузии со 2 по 4 мая. Запрет не распространяется на похороны. Ограничение будет снято после 4 мая, и все желающие смогут посетить могилы родных и близких.

Нарушение ограничения предусматривает штраф в размере 2000 лари (более 600 долларов США).

Помимо закрытия кладбищ, правительство страны на время пасхальных праздников ввело ряд других ограничений: литургии в церквях прошли при максимальном соблюдении эпидемических правил; ограничение на передвижение в пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, было ослаблено – передвигаться нельзя было с 23:00 до 4:00 (как раз в это время в церквях проводятся праздничные богослужения); с 3 по 12 мая общественный транспорт будет остановлен.

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Темы:
Календарь религиозных праздников (717)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, День поминовения усопших, Грузия

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Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба
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