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Эпидемия коронавируса - водитель и пассажиры автобуса в масках

В Грузии с 3 мая остановлена работа муниципального транспорта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (192)
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Sputnik Грузия
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В период майских каникул в Грузии введен ряд дополнительных ограничений, одно из них распространяется на работу городского транспорта

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Работа муниципального транспорта - автобусов, метро и маршруток, приостановлена в Грузии с 3 мая.

Это решение Межведомственный координационный совет принял с целью сдерживания распространения коронавируса в период объявленных длительных выходных в стране.

Эпидемия коронавируса - прохожие идут по улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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в Грузии перестал работать муниципальный транспорт, данное решение принял межведомственный координационный совет для предотвращения распространения коронавируса.

Данное ограничение будет действовать до 12 мая включительно. При этом оно не распространяется на междугородный транспорт.

Для снижения мобильности граждан в Грузии 4-11 мая объявлены нерабочими днями.

До этого транспорт в Грузии остановили 28 ноября. Власти возобновили работу внутреннего общественного транспорта с 8 февраля, кроме выходных, однако это не коснулось междугородных перевозок. Позже стало известно и о возобновлении работы междугородного транспорта. С 27 февраля после послабления ковид-ограничений в Грузии муниципальный транспорт начал работать и по выходным, также к работе приступила и "Грузинская железная дорога" (ГЖД).

В Грузии третья волна коронавируса. Накануне в стране выявили 988 новых случаев коронавируса. C начала пандемии в Грузии зафиксировали более 312 тысяч случаев коронавируса, более 293 пациентов выздоровели, 4151 скончался.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (192)
Теги:
Ограничения, Транспорт, Грузия

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