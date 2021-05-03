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Женщина идет по Кукийскому кладбищу среди могил

В Грузии посещение кладбищ запрещено до 5 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (192)
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Все дороги, ведущие на кладбища, контролируются патрульной полицией, за нарушение ограничения установлен штраф в две тысячи лари

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Посетить могилы родных и близких на пасхальные праздники жители Грузии смогут после 4 мая.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство ввело ряд ограничений на время пасхальных праздников. В частности, посещать кладбища по всей Грузии строго запрещено со 2 по 4 мая включительно.

Могилы на Кукийском кладбище
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Полиция контролирует входы на кладбища по всей Грузии

Дороги, ведущие к кладбищам, закрыты, подъездные пути контролируют экипажи патрульной полиции. За нарушение запрета установлен штраф в две тысячи лари (600 долларов).

Посещение могил близких на второй день после Пасхи - традиция. Люди несут крашеные яйца и куличи на кладбища и поминают усопших. По избежание распространения коронавируса и в этом году, как и в прошлом, на посещение кладбищ введено ограничение.

Помимо закрытия кладбищ, в стране действуют и другие ограничения: литургии в церквях прошли при максимальном соблюдении эпидемических правил; ограничение на передвижение в пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, было ослаблено – передвигаться нельзя было с 23:00 до 4:00 (как раз в это время в церквях проводились праздничные богослужения); с 3 по 12 мая общественный транспорт остановлен по всей стране.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (192)
Теги:
Кладбище, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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