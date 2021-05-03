Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 509

За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1200 пациентов, а с начала пандемии вылечились 294 252

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 509. Скончались 12 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 312 954 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1200 человек, с начала пандемии вылечились 294 252 пациента. Скончались 4163.

За сутки сделано 7 476 тестов, в том числе 3 111 на антиген и 4 365 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки - 6,81%, за последние 14 дней - 5%, за последние семь дней - 5,6%.

В карантине в настоящее время находятся 89 человек, в стационарах - 4114, в ковид-гостиницах - 790.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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