14:01 03 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Пандемия коронавируса - врач в респираторе

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 509

© AFP / MIGUEL RIOPA
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (192)
52010
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/03/251634187.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210503/251633906/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-509-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1200 пациентов, а с начала пандемии вылечились 294 252

ТБИЛИСИ,  3 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 509. Скончались 12 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 312 954 случая заражения.

Тбилисская инфекционная больница
© Sputnik / Alex Shlamov
Ковид-география Грузии: больше половины случаев приходится на Тбилиси

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1200 человек, с начала пандемии вылечились 294 252 пациента. Скончались 4163.

За сутки сделано 7 476 тестов, в том числе 3 111 на антиген и 4 365 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки - 6,81%, за последние 14 дней - 5%, за последние семь дней - 5,6%.

В карантине в настоящее время находятся 89 человек, в стационарах - 4114, в ковид-гостиницах - 790.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (192)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба
Праздник Пасхи в Грузии: праздничная служба в соборе Самеба - фото
Обращение латвийских журналистов к генсеку ООН за помощью - видео
Обращение латвийских журналистов к генсеку ООН за помощью - видео
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться