В Грузии за минувшие сутки выявлен рекордный минимум ковид-нарушений

Светлый праздник Пасхи многие отмечали дома, в кругу семьи, по всей видимости именно этим можно объяснить, что нарушителей как масочного режима, так и "комендантского часа" было на удивление мало

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 277 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Важное правило, действующее для предотвращения распространения вируса, – ношение масок, нарушили 185 человек. Еще 27 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение этого правила.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 65 нарушителей.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (580 долларов) с физического лица и 10 тысяч лари (примерно 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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