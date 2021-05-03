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Патрульная полиция и жители в масках

В Грузии за минувшие сутки выявлен рекордный минимум ковид-нарушений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (192)
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Sputnik Грузия
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Светлый праздник Пасхи многие отмечали дома, в кругу семьи, по всей видимости именно этим можно объяснить, что нарушителей как масочного режима, так и "комендантского часа" было на удивление мало

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 277 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок жителями столицы
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Несколько сотен человек оштрафованы в Грузии за нарушения ковид-ограничений

Важное правило, действующее для предотвращения распространения вируса, – ношение масок, нарушили 185 человек. Еще 27 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение этого правила.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 65 нарушителей.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (580 долларов) с физического лица и 10 тысяч лари (примерно 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (192)
Теги:
МВД Грузии, Коронавирус COVID-2019, Ограничения, Грузия

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