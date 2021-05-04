"Зеленые паспорта" для вакцинированных появятся в Грузии

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Правительство Грузии активно работает над разработкой так называемых "зеленых паспортов" для лиц, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, заявил руководитель оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

В Грузии могут снять ограничения для прошедших полный курс вакцинации>>

В конце апреля в Грузии анонсировали выдачу ковид-паспортов. По информации главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, грузинский ковид-паспорт будет соответствовать параметрам и стандартам европейского аналога. В ЕС планируют ввести систему COVID-паспортов, чтобы облегчить передвижение между странами в условиях пандемии.

"Ведется активная работа над разработкой т. н. "зеленых паспортов", которые будут выдаваться после полного проведения курса вакцинации, и этот вопрос будет представлен межведомственному координационному совету в ближайшем будущем. Кроме того, в формате совета рассматривается установление целого ряда разных льгот для тех лиц, которые пройдут полный курс вакцинации", – заявил Гибрадзе.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На сегодняшний день 45 тысяч граждан Грузии привились первой дозой вакцины AstraZeneca, 13 тысяч – первой дозой Pfizer и шесть тысяч прошли полный курс вакцинации Pfizer, сделав вторую дозу.

По информации Гибрадзе, на этой неделе в Грузии начнут вакцинировать членов правительства и парламента.

"Вместе с тем, по решению совета, к процессу вакцинации подключатся люди, трудоустроенные в секторе туризма, а также водители общественного транспорта и контролеры", – заявил он.

Как отметил Гибрадзе, на заседании совета во вторник внимание было акцентировано на динамике роста случаев инфицирования как во всем мире, так и в Грузии.

"Система (здравоохранения Грузии – ред.) готова даже к самому худшему сценарию, и правительство полностью управляет процессом", – подчеркнул Гибрадзе.

Только за минувшие сутки в Грузии было выявлено 788 случаев заражения коронавирусом, скончались 20 человек. По мнению эпидемиологов, чтобы справиться с пандемией, вакцинацию в Грузии должны пройти не менее 60% населения.

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