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Скорая помощь 112 - бригада медиков

COVID-статистика – от коронавируса в Грузии за сутки скончались 24 пациента

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (205)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210505/251646431/COVID--statistika---ot-koronavirusa-v-Gruzii-za-sutki-skonchalis-24-patsienta.html

Последствия пасхальных праздником уже дают о себе знать, хотя эпидемиологи говорили, что результатов нужно будет ждать недели через две. На третий день после Пасхи в Грузии зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 27 648 тестов на коронавирус, 15 912 на антиген, 11 736 ПЦР-тестов и выявлено 2 171 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 315 913 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 074 человека, а с начала пандемии – 296 532.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 24 человека, с начала пандемии – 4 207.

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© AFP / OLIVER BUNIC
В программу вакцинации включаются члены правительства Грузии

Из 2 171 нового случая в Тбилиси зафиксировано 1 359, Аджарии – 135, Имерети – 202, Квемо Картли – 83, Шида Картли – 82, Гурия – 48, Самегрело - Земо Сванети – 118, Кахети – 54, Мцхета-Мтианети – 70, Самцхе-Джавахети – 13, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – семь.

На данный момент в Грузии 15 148 активных случаев, из них 4 289 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 839 пациентов тяжелое, 166 подключены к аппарату искусственного дыхания. 744 человека находятся в ковид-гостиницах. 10 115 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 84 человека, в самоизоляции – 35 759.

Показатель положительности по данным на 4 мая составляет 7,85%, за две недели – 5,33%, за семь дней – 6,27%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (205)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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