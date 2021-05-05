Грузия в июле может получить вакцину Novavax

Грузия ведет переговоры о поставках вакцины с несколькими компаниями, не исключено, что помимо Novavax в стране появится еще один препарат от Jonson&Jonson

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Грузия в июле может получить первую партию американской вакцины от коронавируса Novavax, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Прививки от COVID препаратом Sinopharm в Грузии будут делать в поликлиниках>>

Вакцина Novavax прошла вторую и третью фазу клинических испытаний. Ее эффективность составляет 89,3 процента. Препарат Novavax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе – S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию. Novavax эффективна против британского варианта коронавируса.

По словам Габуния, Грузия продолжает переговоры о поставках вакцины с несколькими компаниями, в том числе с Jonson&Jonson.

С 4 мая в Грузии началась вакцинация китайским препаратом Sinopharm. В первый день этим препаратом вакцинировались 793 человека. Сделать прививку китайским препаратом могут лица старше 18 лет. По последней информации, на китайскую вакцину в Грузии зарегистрированы более 17 тысяч граждан.

Чтобы получить полную дозу вакцины, нужно сделать две инъекции с интервалом в 21 день.

Сто тысяч доз вакцины Sinopharm Грузия получила в апреле. Китайская вакцина все еще ждет авторизации ВОЗ, однако в Грузии эта вакцина оказалась востребованной.

ВОЗ уже опубликовала оценку экспертов касательно данного препарата. В документе говорится, что две дозы этой вакцины эффективны для превенции коронавируса среди лиц в возрасте от 18 до 59 лет. Согласно клиническим исследованиям, проведенным в нескольких странах, эффективность вакцины составляет 78,1%.

Тамара Габуния не исключила, что, возможно, страна начнет использовать еще один китайский препарат Sinovac до того, как он получит авторизацию ВОЗ.

"Как только вакцинация Sinopharm подойдет к концу, возможно, встанет вопрос начала ранней вакцинации Sinovac. ВОЗ на данный момент активно рассматривает вопрос авторизации, и, может быть, перед тем, как мы начнем, это решение уже будет принято", – заявила Габуния.

Что касается вопроса введения определенных стимулирующих мероприятий для вакцинированных лиц, они могут быть приняты после того, как начнется широкомасштабная вакцинация, отметила Габуния.

По ее словам, в июле-августе процесс вакцинации будет активирован, а с сентября начнется всеобщая вакцинация. Вместе с тем Габуния отметила, что показатель вакцинация медперсонала оказалась намного ниже, чем ожидалось.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 45 344 человека.

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