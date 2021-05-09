Вечная память героям! Недавно ушедшие из жизни ветераны ВОВ Грузии

Ежегодно корреспонденты Sputnik Грузия, не нарушая традиций, навещают грузинских ветеранов Великой Отечественной войны, записывают с ними интервью и через их воспоминания переносятся в прошлое, в дни войны. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше

В Грузии остались всего 263 ветерана ВОВ, а в прошлом году их было 371. Sputnik Грузия вспоминает тех героев, которые прошли войну, дожили до глубокой старости и за несколько лет до смерти в мельчайших деталях рассказали нашим журналистам о своей военной и послевоенной жизни.

Иродион Табатадзе

Ветерана ВОВ, пилота-бомбардировщика Иродиона Табатадзе не стало в декабре 2020 года. За три года до его кончины корреспонденты Sputnik Грузия побывали в его доме в Гори и записали с ним интервью. Грузинский пилот-бомбардировщик совершил за время войны 711 ночных и 2 800 дневных полетов.

© Sputnik / Denis Aslanov Ветеран Великой Отечественной войны, пилот-бомбардировщик Иродион Табатадзе

На войну Иродиона Ильича привела мечта стать военным летчиком. Еще в школьном возрасте в Хашури он поступил в аэроклуб, окончил его с отличием. После школы решил вместе с самыми близкими друзьями покинуть родной город и направился в Сталинград. Молодые ребята хотели поступить в авиационное училище и стать летчиками. В поезде по дороге они встретили военного полковника, который оказался заместителем директора того самого училища, в которое они направлялись.

Начинался 1941 год и руководство училища отобрало девять пилотов, среди них оказался и Табатадзе. Их отправили на войну – сначала сторожить завод по производству танков. Как вспоминает Иродион Ильич, немцы были очень подготовленными, брали город за городом. Но им не удалось взять Москву. Сталин сильно укрепил защиту города и не дал возможность немцам войти в город. Всю силу он направил на защиту столицы.

В феврале 1945 года Сталин приказал любой ценой уничтожить немецкие войска, находящиеся на левом берегу Одера. Когда российские войска взяли Кенигсберг (ныне Калининград), Данциг (Гданьск) и Драмбург (Дравско-Поморске), был получен приказ взять Берлин. Взятие Берлина было запланировано после взятия самого большого промышленного города Драмбурга, именно поэтому Гитлер укрепил там свои войска.

Правую сторону Одера бомбил женский авиаполк, левую – мужской. За одну ночь Табатадзе осуществил четыре полета. Так случилось, что во время четвертого полета, когда он разбомбил территорию и возвращался к аэродрому (расстояние было 60 километров), зенитная артиллерия поймала его самолет с помощью прожекторов, и один снаряд попал в хвост.

Его штурман и друг Ваня Панфилов умер, Иродион Таматадзе выжил. Пришел в себя уже в госпитале. Его в бессознательном сознании и всего окровавленного подобрали танкисты и привезли в Драмбургский госпиталь. Сделали операцию.

Когда Табатадзе начал поправляться война уже была завершена. Иродион Ильич прошел медицинский осмотр, в справке написали, что он больше не пригоден как военный пилот, наградили медалями, подарками и отправили назад домой.

"Знаете, почему я решил уйти именно в авиацию? – рассказал Иродион Ильич. – Почему это стало моей мечтой? Мне было семь лет, когда умер мой отец. Я вырос в бедной семье. У нас была одна двухкомнатная квартира, а детей шестеро. Я думал, как же мы, столько людей, будем жить в такой маленькой квартире, и решил стать пилотом, чтобы уйти оттуда, освободить, скажем так, место".

После войны Иродион Ильич окончил московский филиал патентознания и стал изобретателем. У ветерана войны 51 патент на изобретения. Среди них "Установка для изготовления бетонных и железобетонных ступеней", "Вакуумная гидроэлектростанция", "Комбинированная гидроэлектростанция", "Вертолет без хвоста", "Воздушная гидроэлектростанция" и множество других. Все они запатентованы и признаны в научных кругах уникальными.

Николоз Чарашвили

При первой нашей встрече с ветераном ВОВ Николозом Чарашвили, было такое впечатление, что его не сможет сломить и победить никто и ничто.

© Sputnik / Denis Aslanov Ветеран ВОВ, майор, командир роты Николоз Чарашвили

В свои 95 он держался прямо, выдерживал физические нагрузки, заставлял себя всегда быть в форме, не унывать и не жаловаться на старость, боль, болезнь. Это не подобает солдату, говорил он, ведь именно благодаря своим качествам ему удалось дослужиться от простого офицера до майора. Командовать сначала взводом, а потом и целой ротой.

Он принимал участие в боях от Сталинграда до Берлина. Чарашвили воевал 977 дней на Донском, Сталинградском, Брянском, Украинском, Прибалтийском, Белорусском фронтах.

Несколько раз получал по приказу Сталина грамоты благодарности за отличные боевые действия при овладении Варшавы, Риги, Сохачева, Скерневице, Ловича и других городов.

Он верил, что на фронте и во время опасностей в сражении ему помогал образ Богородицы, который появлялся в опасные моменты.

Чарашвили на войне не только воевал, но и преподавал. Обучал узбеков, киргизов, таджиков русскому языку. Он с гордостью показывал усыпанный медалями мундир, особенно гордился орденом Александра Невского.

После войны Чарашвили жил в Москве. В Тбилиси вернулся только в 1955 году. Старость провел в одиночестве, две его дочери жили отдельно, а единственная внучка находится в Америке. Именно ей Чарашвили завещал свой мундир. Почему? Читайте в интервью, которое мы успели записать с ветераном ВОВ Николозом Чарашвили.

Давид Джишкариани

Не стало и ветерана ВОВ Давида Джишкариани. В 2016 году он дал интервью корреспондентам Sputnik Грузия и попросил всегда помнить, насколько важно иметь мирное небо над головой. Рассказал, что попал на войну, когда ему было 20 лет, а ведь у него были мечты, цели, которые совершенно не были связаны со сражениями и боями.

Первое боевое крещение ветеран получил под Житомиром. По его словам, больше всего ему запомнилось, как пришлось идти один на один навстречу врагу. Это было ужасно, страшно и больно. В воздухе стоял сильный дым, запах пороха и крови. А все, что слышали солдаты на поле боя – это крики раненых, вой боевых машин и звуки выстрелов. Именно под Житомиром он получил ранение в обе руки и потерял часть пальца.

Затем Джишкариани перевели в Подмосковье. Он участвовал в битве за Москву 1941 года. Сражался с нацистскими захватчиками в Химках на последней линии обороны столицы. В 1943 году его перевели под Курск, где он участвовал в ключевом сражении Великой Отечественной войны. Там он потерял самую большую часть товарищей.

В этом сражении сильно пострадал и он. Был тяжело ранен в ногу и обе руки. С поля боя его некому было вынести, все санитары были заняты. И четыре школьницы больше 300 метров кое-как несли его к палаткам врачей. Джишкариани получил первую степень инвалидности и его отправили домой.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili ветеран Давид Джишкариани (слева)

В беседе с журналистами он всегда говорил, что никогда не забывал войну, она постоянно была в его памяти, снах и мыслях. Праздник Победы встречал не с радостью, а, скорее, с грустью и скорбью – он вспоминал своих друзей, которые пали на поле боя.

Джишкариани умер в тбилисском Доме престарелых. В 2016 году ему торжественно вручили грамоту-поздравление с 70-летием со Дня Победы, подписанную президентом России Владимиром Путиным. Историю Джишкариани читайте в нашей статье.

Шалва Божадзе

Давид Джишкариани в тбилисском Доме престарелых был не единственный ветеран ВОВ. Там находился и Шалва Божадзе, с которым он играл в нарды, вспоминал дни войны.

© Sputnik / Levan Avlabreli Ветераны Шалва Божадзе и Давид Джишкариани

Божадзе попал на фронт будучи учеником десятого класса. Тогда ему было 18 лет. Дошел до Берлина, все это время воевал, кроме того периода, когда лежал в больнице из-за ранений.

Три тяжелых ранения в ногу, в шею, потеря глаза. Несмотря ни на что Божадзе вставал и шел обратно на фронт – воевать. На войне он постоянно повторял слова отца: "Трудности делают человека только сильнее".

Во время взятия Берлина получил тяжелую контузию, две недели не приходил в сознание, и когда открыл глаза, друзья-красноармейцы сказали, что война закончилась.

Он воевал четыре года, еще два года после завершения войны прослужил в армии, поскольку был приказ не распускать ее. Ветеран очень дорожил орденом за взятие Берлина. Божадзе принял участие в водружении флага над Рейхстагом, хорошо был знаком с Героем Советского Союза Мелитоном Кантария.

Особое место в его комнате занимала грамота-поздравление с 70-летием со Дня Победы, подписанная президентом России Владимиром Путиным. Как Божадзе попал в Россию, почему оттуда вернулся и как решил остаться в доме для престарелых – читайте в нашем материале.

Шота Сомхишвили

Зимой 2019 года скончался еще один герой войны – Шота Сомхишвили. Ему было 95. Перед последним 9 Мая в его жизни съемочная группа Sputnik Грузия успела его навестить. Он тогда как-то особенно обрадовался гостям и сказал нам, что это его последнее 9 Мая.

© Sputnik / Alex Shlamov Шота Сомхишвили

На войне Сомхишвили служил разведчиком. Ему исполнилось лишь 18 лет, когда он попал на фронт. Говорил, что тогда не боялся, хотел защищать Родину от беспощадного врага. Вернулся Шота Сомхишвили в Грузию в марте 1947 года. Дома его ждали мать и сестра. Вернувшись в Грузию с войны, он поступил на факультет садоводства и виноградарства.

Главный урок, который он извлек для себя и которому следовал всю жизнь – честность. Несмотря на нужду, никогда ни от кого ничего не брал. Его смыслом жизни была помощь людям. В период работы в райкоме он постоянно помогал тем, кто обращался к нему за помощью, иногда даже за свой счет.

Ветеран ВОВ успел рассказать корреспондентам Sputnik Грузия, в чем главный секрет долголетия. Он был уверен, что причина – в постоянном движении человека и генетике.

Вечная память героям!