Премьер Грузии поздравил ветеранов Второй мировой войны с Днем Победы

В связи масштабными восстановительными работами в парке Ваке, празднование Дня Победы перенесли в Парк культуры и отдыха ветеранов

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с членами правительства почтил память жертв Второй мировой войны в Парке культуры и отдыха ветеранов в Тбилиси.

В течение многих лет ветераны, политики и представители общественности традиционно собирались в День победы в парке Ваке, но в этом году в связи с масштабными восстановительными работами, которые проводит мэрия столицы, празднование Дня Победы решили перенести в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе).

"Сегодня 76-я годовщина победы над фашизмом. Прежде всего хочу поздравить наших героев-ветеранов с этим великим днем, Великой Победой, в котором приняли участие наши героические грузины, наши ветераны. Хочу еще раз выразить им свое глубокое уважение, а также преклониться перед теми, кто отдал свою жизнь для достижения этой победы. Как вы знаете, Грузия и грузины внесли огромный вклад в достижение этой Великой Победы", – сказал Гарибашвили.

По словам премьера, долг каждого помнить и чтить ветеранов Второй мировой войны.

По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, страна дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.

Сейчас в Грузии в живых остались 263 ветерана ВОВ.

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Правительство Грузии к 9 Мая оказывает одноразовую денежную помощь ветеранам Второй мировой войны в размере тысячи лари и семьям погибших на войне – в размере 500 лари.

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