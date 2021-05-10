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Пандемия коронавируса COVID - вакцинация вакциной Astrazeneca

В Грузии с сегодняшнего дня можно сделать вторую дозу вакцины AstraZeneca

© AP Photo / Alvaro Barrientos
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (107)
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Регистрация на вакцинацию производится на специальном портале, где можно выбрать в том числе и желаемый препарат. К этому времени прививки от коронавируса сделали уже 61 319 человек

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Процесс иммунизации граждан второй дозой вакцины, разработанной британо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, начинается в Грузии с 10 мая.

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Вакцинация против коронавируса началась в стране 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac. Из всех перечисленных вариантов большинство граждан страны выбирают препарат Pfizer.

По данным Минздрава Грузии, к 10 мая вакцинацию прошли 62 447 граждан.

Для тех, кто сделал одну прививку из двух необходимых, портал регистрации открылся 5 мая.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Зарегистрироваться для получения второй дозы препарата можно в любом медучреждении в течение 4–12 недель после первой прививки.

Вторая партия вакцины AstraZeneca в количестве 43 тысяч доз прибыла в Грузию 6 мая. Первая партия препарата с таким же количеством вакцины получена 13 марта.

Большинство одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию, обеспечивающую высокий и долгосрочный иммунитет.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (107)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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