Министр инфраструктуры Грузии вместе со своими сотрудниками привился от коронавируса

Вакцинация китайским препаратом, как и другими вакцинами, предусматривает две инъекции с интервалом в 21 день

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе сделал прививку против коронавируса китайской вакциной Sinopharm.

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По данным ведомства, вакцинация прошла в Центральной университетской клинике имени Николоза Кипшидзе. Вместе с министром прививку сделали его заместители, руководители отделов и около 50 сотрудников министерства.

Вакцинация китайским препаратом Sinopharm в Грузии началась 4 мая. Прививки им доступны для граждан старше 18 лет. Вакцинация китайским препаратом предусматривает две инъекции с интервалом в 21 день. Сто тысяч доз этого препарата Грузия получила в апреле.

По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, для страны будет доступно дополнительно 600 тысяч доз китайской вакцины, из которых 250 тысяч – уже в июне.

Вакцинация против коронавируса началась в стране 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac. Из всех перечисленных вариантов большинство граждан страны выбирают препарат Pfizer.

По данным Минздрава Грузии, к 10 мая вакцинацию прошли 62 447 граждан.

Большинство одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию, обеспечивающую высокий и долгосрочный иммунитет.

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