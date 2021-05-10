Министр инфраструктуры Грузии вместе со своими сотрудниками привился от коронавируса

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе сделал прививку против коронавируса китайской вакциной Sinopharm.
В Грузии с сегодняшнего дня можно сделать вторую дозу вакцины AstraZeneca>>
По данным ведомства, вакцинация прошла в Центральной университетской клинике имени Николоза Кипшидзе. Вместе с министром прививку сделали его заместители, руководители отделов и около 50 сотрудников министерства.
Вакцинация китайским препаратом Sinopharm в Грузии началась 4 мая. Прививки им доступны для граждан старше 18 лет. Вакцинация китайским препаратом предусматривает две инъекции с интервалом в 21 день. Сто тысяч доз этого препарата Грузия получила в апреле.
По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, для страны будет доступно дополнительно 600 тысяч доз китайской вакцины, из которых 250 тысяч – уже в июне.
Вакцинация против коронавируса началась в стране 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac. Из всех перечисленных вариантов большинство граждан страны выбирают препарат Pfizer.
По данным Минздрава Грузии, к 10 мая вакцинацию прошли 62 447 граждан.
Большинство одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию, обеспечивающую высокий и долгосрочный иммунитет.
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