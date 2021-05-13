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Коронавирус в Грузии - пассажиры в автобусе в масках

Ковид-ограничения в Грузии – когда снимут запреты?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (241)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210513/251718647/Kovid-ogranicheniya-v-Gruzii--kogda-snimut-zaprety.html

Решение о снятии части ограничений, введенных в стране в связи с пандемией, координационный совет примет, как только позволит эпидемиологическая ситуация

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Ограничения в Грузии будут смягчены, как только это позволит эпидемиологическая ситуация в стране, заявил журналистам глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

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По его словам, с 13 мая сняты все ограничения, связанные с нерабочими днями, введенными в стране с 4 по 13 мая. Это работа муниципального транспорта, школ, дошкольных учреждений. Что касается остальных ограничений, то они остаются в силе.

"Этот вопрос, конечно, беспокоит нас всех – как население, так и тех, кто принимает решение. Ситуация анализируется постоянно. На межведомственном координационном совете происходит анализ единой информации и как только эпидобстановка позволит, ограничения, безусловно, будут смягчены. Это зависит не только от цифр. Там много других компонентов, которые учитываются во время принятия решения. Как только совокупность компонентов даст нам возможность, конечно, произойдет смягчение ограничений", – заявил Гибрадзе.

Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение
© Sputnik / STRINGER
В Грузии после майских каникул открылись школы и детские сады

Метро, автобусы и маршрутные такси в Грузии после девятидневного перерыва возобновили работу этим утром. О решении Межведомственного координационного совета о возобновлении работы общественного транспорта было объявлено 11 мая.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации первая половина мая, а именно с 4 по 11 число, была объявлена в стране нерабочей. 12 мая в Грузии официально является выходным днем – в стране отмечают День апостола Андрея Первозванного. Все эти дни была остановлена работа общественного транспорта, закрыты детские сады, школы, вузы, многие предприятия и учреждения, которых коснулись майские каникулы.

При этом в Грузии по-прежнему действуют такие строгие ограничения, как обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

По прогнозам эпидемиологов, обязательный масочный режим соблюдать жителям Грузии придется еще минимум год, а вот "комендантский час" может быть упразднен в скором времени.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (241)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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