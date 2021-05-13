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Китайская вакцина Sinopharm

Китайскую вакцину в Грузии сделали 17,4 тысячи человек

© REUTERS / MARKO DJURICA
Общество
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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (114)
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Sinopharm оказался одним из самых популярным препаратов в Грузии – на вакцинацию им зарегистрированы 26,5 тысячи человек. Прививки этой вакциной активно делают в том числе министры и члены парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm в Грузии сделали более 17,4 тысячи человек, еще более 26,5 тысячи зарегистрировались на вакцинацию этим препаратом, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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Грузия получила сто тысяч доз Sinopharm в расчете на полную вакцинацию (две инъекции) 50 тысяч человек. Вакцинироваться этим препаратом могут лица старше 18 лет.

"Если по каким-то причинам человек не сможет сделать вторую дозу в течение 21-28 дней (после первой вакцинации – ред.), государство сделает все для того, чтобы они получили вторую дозу", – заявил Гамкрелидзе.

По его словам, предположительно в июне Грузия получит 250 тысяч дополнительных доз китайской вакцины.

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photo: Ministry of Health & Social Affairs of Ajara / FB
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Гамкрелидзе обратился к тем гражданам, которые не могут зарегистрироваться на вторую дозу вакцины. По его словам, на портале иммунизации зафиксированы серьезные неполадки, и IT-служба центра по контролю заболеваний работает в интенсивном режиме, чтобы процесс регистрации шел бесперебойно.

"Постепенно процесс вакцинации становится все более интенсивным и население проявляет все большую податливость. К сожалению, вчера на портале иммунизации были серьезные технические помехи, за что еще раз приношу извинения населению. Вчера регистрировались граждане на вторую дозу Sinopharm и те, кто хочет привиться AstraZeneca после снижения возрастного барьера", – заявил Гамкрелидзе, подчеркнув, что ни у кого проблем со второй дозой не будет.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 77 343 человека, из них полностью вакцинированы 13 084.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Цель правительства – до конца года вакцинировать 60-70% населения.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (114)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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