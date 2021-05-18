Имущество телеканала Rustavi 2 арестовано

Два бывших владельца телеканала Джарджи Акимидзе и Давид Двали не сдаются и продолжают борьбу за свою собственность

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд арестовал недвижимое имущество телеканала Rustavi 2 на основании иска его бывших владельцев Джарджи Акимидзе и Давида Двали, написал на своей странице в соцсети Facebook их адвокат Каха Кожоридзе.

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Бывшие владельцы телеканала в марте обратились в суд с исковым требованием наложить арест на имущества телекомпании в связи с планируемой реорганизацией.

"По решению суда было арестовано два недвижимых имущества – земельный участок и все строения. До этого по нашей просьбе суд арестовал 60% доли телекомпании", – написал Кожоридзе.

Джарджи Акимидзе и Давид Двали основали "Рустави 2" вместе с Эроси Кицмаришвили (его уже нет в живых) в 1994 году. В 2019 году они через суд потребовали вернуть им 60-процентную долю, которой они владели на момент продажи телекомпании в 2004 году Паате Карсанидзе. Позже Карсанидзе перепродал канал Кибару Халваши.

Бывшие владельцы телеканала утверждают, что их "силой и грубым вмешательством властей" вынудили продать Рустави 2. В то время у власти уже была команда Михаила Саакашвили. Начиная с 2003 года, Рустави 2 был главной информационной поддержкой "революции роз", чуть позже – победившего "Единого национального движения", а после прихода к власти основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинской мечты" (2012 год) стал главным оппозиционным телеканалом.

После смены власти Акимидзе и Двали обратились в прокуратуру, которая признала их пострадавшей стороной, но расследование так и не было завершено. После 2004 года Рустави 2 множество раз переходил из рук в руки.

В 2016 году гражданский иск в суд подал Кибар Халваши. Он потребовал от владельцев на то время телеканала вернуть ему все 100% и пообещал, в случае решения суда в его пользу, уступить Двали и Акимидзе половину.

Халваши выиграл дело в судах всех трех инстанций, доказав, что в 2006 году у него отобрали Рустави 2. Позже Европейский суд по правам человека объявил, что не нашел нарушений в процессе судопроизводства в Грузии.

В результате 18 июля 2019 года Рустави 2 перешел к Халваши и его компании "Панорама".

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