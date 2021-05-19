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Вакцинация Спутником V

Регистрация на вакцинацию препаратом Sinovac начнется в Грузии с 21 мая

© photo: Sputnik / Chedli Ben Ibrahim
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210519/251768457/Registratsiya-na-vaktsinatsiyu-preparatom-Sinovac-nachnetsya-v-Gruzii-s-21-maya.html

Еще одна китайская вакцина вступает в борьбу с пандемией в Грузии – прививки препаратом Sinovac можно будет делать уже с 24 мая

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Регистрация на вакцинацию китайским препаратом Sinovac в Грузии начнется с 21 мая, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе в эфире телекомпании Imedi.

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Сделать прививки Sinovac граждане Грузии смогут с 24 мая.

В Грузию доставлено сто тысяч доз вакцины Sinovac в расчете на 50 тысяч человек. Сделать прививку от коронавируса препаратом Sinovac могут лица старше 18 лет.

Однако Sinovac пока не получил авторизацию ВОЗ. По словам Гамкрелидзе, согласно данным исследований Индии, китайская вакцина отличается 90% эффективностью.

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Sinovac разработан китайской биофармацевтической компанией. Вакцина представляет собой химически инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19. Начиная с середины 2020 года вакцина-кандидат проходила клинические исследования фазы III.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 97 153 человека, из них полную дозу вакцины получили 15 513 граждан.

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Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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