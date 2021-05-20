COVID-статистика Грузии – число вылеченных превысило число инфицированных

Суточный показатель инфицированных немного снизился, но по-прежнему высоким остается показатель смертности. К этому времени в стране 917 пациентов считаются тяжелыми

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 29 032 теста на коронавирус, 16 256 – на антиген, 12 776 – ПЦР-тестов и выявили 1 104 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 334 705 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 603 человека, с начала пандемии вылечились 315 254 пациента.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончался 21 пациент, а с начала пандемии – 4 540.

Из 1 104 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 607, Аджарии – 83, Имерети – 103, Квемо Картли – 57, Шида Картли – 40, Гурии – 12, Самегрело - Земо Сванети – 109, Кахети – 46, Мцхета-Мтианети – 15, Самцхе-Джавахети – 24, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – восемь.

На данный момент в Грузии 14 885 активных случаев, из них 4 221 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 917 пациентов тяжелое, 222 подключены к аппарату искусственного дыхания. 689 человек находятся в ковид-гостиницах. 9 975 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 94 человека, в самоизоляции – 25 284.

Показатель положительности по данным на 19 мая составляет 3,8%, за две недели – 4,39%, за семь дней – 4,03%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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