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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer

Грузия получит один миллион доз вакцины Pfizer

© AFP / JOHN THYS
Общество
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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (124)
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Sputnik Грузия
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Предварительная договоренность между компанией Pfizer и правительством Грузии достигнута, стороны переходят на этап оформления соглашения о поставках вакцины

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Компания Pfizer готова выделить Грузии один миллион доз вакцины от коронавируса, информацию об этом фармацевтическая компания подтвердила ТВ "Формула".

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Как заявляют в компании Pfizer, переговоры с правительством Грузии уже завершены, и стороны переходят на этап оформления соглашения.

"Переговоры с правительством Грузии о поставках одного миллиона доз вакцины BNT162b2 против SARS-CoV2 завершены. Компания переходит на этап оформления соглашения с правительством Грузии", – говорится в заявлении Pfizer.

Руставская тюрьма
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В тюрьмах Грузии началась вакцинация заключенных

Однако компания не уточняет, когда именно Грузия сможет получить вакцину.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна получит миллион доз вакцины Pfizer предположительно летом.

Грузия с помощью платформы COVAX в марте получила первую партию вакцины Pfizer (29 250 доз).

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca, а с 30 марта – Pfizer. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайcким препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. С 24 мая граждане Грузии смогут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 101 415 человек, из них полную дозу вакцины получили 15 874 гражданина.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (124)
Теги:
Вакцина, Грузия

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