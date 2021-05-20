МВД Грузии ужесточает контроль на дорогах: на востоке страны заработали новые радары

Дополнительные секционные радары установлены в Кахети, они будут контролировать скорость на определенных участках дороги в Телавском, Гурджаанском и Кварельском районах

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Шесть новых секций контроля скорости автомобильного движения начали действовать в регионе Кахети (Восточная Грузия) в целях повышения безопасности дорожного движения, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

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Секционные радары контроля скорости установлены на определенных участках дорог в Телавском, Гурджаанском и Кварельском районах.

По информации МВД, в масштабах страны система контроля скорости задействована на участках общей протяженностью 1 269 километров.

С 1 июля 2017 года в Грузии ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения. С тех пор в стране действует т.н. балльная система – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере фиксирования нарушений правил дорожного движения. По истечении лимита водитель лишается прав. Система списания баллов не распространяется на видеоштрафы.

С ноября 2017 года в стране также заработали т. н. "умные камеры", главное преимущество которых состоит в том, что они могут определять правонарушителя в автоматическом режиме и выписывать штрафы. Они работают при помощи видеоаналитических программ, расположенных в Центре совместных операций МВД.

Тогда же было принято решение установить на дорогах секционные радары. Действующие до сих пор радары были не так эффективны, так как автомобилисты, приближаясь к ним, сбавляли скорость, а потом вновь набирали ее. Секционные радары контролируют скорость автомобиля на всем участке дороги.

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