Сколько граждан Грузии перенесли коронавирус и не знают об этом?

Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе утверждает, что пик третьей волны коронавируса преодолен, но следовать правилам и проявлять осторожность следует и дальше

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Коронавирус в Грузии 35% населения перенесли так, что не знают об этом, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Цецвадзе.

Эпидситуацию в стране Церцвадзе оценивает как стабильную, однако главный инфекционист отмечает, что страна остается в третьей волне распространения коронавируса без резких скачков.

"В течение последних семи дней наблюдается тенденция снижения как новых случаев, так и показатель инфицирования. Третья волна все еще продолжается, просто мы считаем, что пик уже миновал. Соблюдать правила следует и дальше", – заявил в эфире телекомпании Imedi Церцвадзе.

Он считает, что стабильная эпидситуация сохраняется, благодаря начавшемуся процессу вакцинации и ответственности граждан.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. С 24 мая граждане Грузии смогут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 101 415 человек, из них полную дозу вакцины получили 15 874 гражданина.

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